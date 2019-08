La venta de viviendas cae en Asturias un 5,2% por la nueva ley hipotecaria

La nueva ley hipotecaria se ha estrenado con una caída de la compraventa de vivienda en Asturias y en el conjunto del país. En concreto, las operaciones de esta naturaleza menguaron un 5,2% en la región durante el mes de junio frente al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 642 viviendas vendidas -531 libres y 111 protegidas-. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la media nacional disminuyó un 9% (40.961 transacciones realizadas). Una de las razones principales que explican esta gran caída intermensual son los retrasos provocados por la puesta en marcha de la nueva ley hipotecaria, que comenzó a aplicarse oficialmente el 16 de junio.

Con el texto en vigor, los bancos tuvieron que adaptarse al nuevo sistema tecnológico para informar a los notarios y remitirles todos los documentos de los solicitantes de hipoteca, lo que ha provocado que haya habido operaciones retrasadas con la puesta en marcha de la Ley. Cuando la norma se aprobó en marzo ya indicaba la necesidad de que las entidades utilizaran las plataformas informáticas necesarias para realizar todos los trámites con total seguridad y garantía para el cliente. Los notarios disponían de una red, que es la más utilizada, aunque su uso no está obligado por ley.

La premura de los tiempos para que la banca se adaptara al nuevo sistema llegó a provocar la intervención del Ministerio de Justicia, que dio un plazo de prórroga hasta el pasado 31 de julio, para que cada banco consiguiera acoplarse al sistema. Desde el 1 de agosto solo se permiten comunicaciones informáticas, y no a través de soportes físicos, como hasta ahora. Ante este contexto, muchos bancos comenzaron a anticipar operaciones de compraventa al mes de mayo para salvar la nueva norma. Y otros retrasaron la operativa a su puesta en vigor, lo que ha derivado en este descenso estadístico de las compraventas de junio. Pese a las trabas, el sector prevé que tras el verano se recupere el ritmo en la compraventa de viviendas. Pronóstico que respalda, además, el último informe del Banco de España, donde alertaba de que los alquileres han aumentado su precio alrededor de un 50% de media en solo seis años, comparado con un incremento de 'solo' el 6,7% de las propiedades.

Los agentes de la propiedad confirman la «ralentización» de estas operaciones

El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Asturias (Coapi), Antonio Vega, confirmó que la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria «ha ralentizado» la concesión de estos préstamos por la incertidumbre de las entidades bancarias ante su aplicación y la necesidad de adaptar sus tarifas. No obstante, consideró que este atasco entra dentro de la normalidad porque se trata de un proceso de adaptación.

«En junio se paralizó la firma de hipotecas y en julio bajó el ritmo, pero no me preocupa», apuntó, ya que confía en que las operaciones repunten una vez pasado el verano. Aunque los trámites son ahora más complejos, Vega señaló que la normativa «protege más al consumidor», aunque es evidente que «el banco no va a perder dinero», por lo que se prevé la subida de los tipos de interés.

Reparto de gastos

Entre los aspectos que incluye la ley hipotecaria, destaca la exclusión de las cláusulas suelo de los contratos y el hecho de que los bancos deben hacerse cargo de los gastos de registro, notaría y gestoría, además del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Por su parte, los clientes deben pagar los gastos de tasación del inmueble y las copias de escrituras que soliciten. Por otro lado, según el tipo de vivienda, el grueso de las compraventas en Asturias se correspondió con pisos usados. En concreto, 491 frente a los 151 de nueva planta.

Por comunidades, solo cuatro lograron valores positivos en la comparación interanual. Fueron Castilla-La Mancha (+9,2%), Murcia (+7,2%), Galicia (+4,5%) y Extremadura (+3,4%). En el resto, las operaciones de venta descendieron y de manera más reseñable en Canarias (-22,5%), Baleares (-17,4%) y Aragón (-13,9%).