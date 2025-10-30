El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Volkswagen entra en números rojos con pérdidas multimillonarias en el tercer trimestre

El ajuste de la estrategia de su marca de autos deportivos Porsche es la causa del fuerte retroceso del consorcio alemán

Juan Carlos Barrena

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:31

Comenta

El consorcio automovilístico alemán Volkswagen ha anunciado este jueves pérdidas de más de mil millones de euros en el tercer trimestre de este año debido, ... sobre todo, a la subida de aranceles y el cambio de la estrategia de producción de su marca de deportivos de lujo Porsche. Entre julio y septiembre, el grupo registró unas pérdidas netas de 1.070 millones de euros, según informó la propia empresa. En el mismotrimestre hace un año, el fabricante de automóviles de Wolfsburgo había obtenido unos beneficios de 1.560 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

