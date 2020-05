Vuelta al trabajo y el ERTE sin cobrar Trabajadores protestan ante la delegación del Sepe en Barcelona por no haber cobrado aún. efe Las asesorías, en guerra con el Sepe por el impago de prestaciones | Trabajadores asturianos se reincorporan a sus puestos sin haber ingresado el importe correspondiente a la suspensión de empleo P. ALONSO Sábado, 30 mayo 2020, 03:04

Las asesorías no están dispuestas a asumir la culpa por el impago de los ERTE y recriminan al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) que trate de responsabilizarles del colapso en la tramitación de los expedientes, que ha llegado al punto de que hay trabajadores que ya se han reincorporado a sus puestos y aún no han cobrado.

Todos los colegios que agrupan a los profesionales que ejercen su labor en asesorías han expresado ya su malestar y total rechazo a las declaraciones en las que responsables del Sepe acusan a las empresas y asesores de «enviar mal los datos» para justificar los retrasos en el tramitación de los expedientes.

«Lo consideramos un ataque injustificado e irresponsable hacia este colectivo, que está resultando un apoyo fundamental para sus clientes», señalan desde el Colegio de Economistas, a la vez que desde el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales del Principado piden que se tomen medidas para que «cesen esos impertinentes comentarios echando la culpa a las empresas y despachos profesionales».

Para los asesores las declaraciones no se ajustan para nada a la verdad. «El motivo de no cobrar se debe a diferentes fallos, entre los que destaca el atasco en la tramitación de las prestaciones colectivas de los trabajadores», aseguran desde el Colegio de Graduados Sociales de Asturias.

El aluvión de expedientes sobrevenido con el estado de alarma, unido al hecho de «tener que trabajar con numerosas normas contradictorias, continuas modificaciones de las mismas, alteraciones y nuevos plazos de tramitación durante los procedimientos», no ha hecho más que agravar la situación.

Si a todo ello se suma «un servicio del Sepe colapsado, telefónica y digitalmente», el resultado da lugar a situaciones como la que relata para EL COMERCIO una empleada de un establecimiento de productos de salud de 31 años que prefiere guardar el anonimato. Como tantos otros trabajadores, a esta trabajadora se le aplicó un ERTE cuando se decretó el estado de alarma y permaneció en suspensión de empleo durante mes y medio. «Hace ya dos semanas que levantaron el ERTE y empecé a trabajar y todavía no he cobrado», denuncia esta mujer, a la que la responsable de su empesa se ofreció a adelantarle el dinero. «Pero no le corresponde a ella pagarme ese dinero, lo que necesito es percibir el ERTE», reclama.

Una situación similar es la que narra otro joven empleado de hostelería en una cadena de restauración y que también prefiere no revelar su identidad. «Supuestamente se llevaron los datos al Sepe todo lo pronto que se pudo para registrar el ERTE», tras decretarse el estado de alarma que obligaba al cierre del establecimiento. De eso han pasado ya más de dos meses. «Es casi junio y aún no sabemos nada», lamenta, mientras admite que él «tuvo la suerte de que mi banco me adelantó el dinero, pero tengo compañeros que tienen que pagar el piso y demás y han tenido que pedir créditos para hacer frente a los gastos».

«Nuestros despachos han tramitado en tiempo y forma los expedientes, pero a los trabajadores no les sirve de nada si no perciben sus subsidios para sobrevivir y poder alimentar a sus familias», lamentan en este sentido desde el Colegio de Graduados sociales, que subrayan el ingente trabajo realizado los últimos meses. «Hemos trabajado 16 horas diarias con el exclusivo objetivo de ayudar a la administración a gestionar todos los expedientes presentados y poder tramitar en tiempo las ayudas correspondientes a trabajadores», aseguran.

«Jornadas maratonianas, sin horario, de lunes a domingo» para tramitar de forma urgente miles de ERTE que aún muchos trabajadores continúan sin cobrar.