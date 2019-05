«Cuando acepto un reto me gusta llevarlo hasta el final» Jueves, 23 mayo 2019, 03:06

«Soy una persona que se preocupa a fondo de las cuestiones que tiene entre manos, no me gusta quedarme únicamente en lo superficial de los problemas, sino que acostumbro a bajar al barro. Me preocupa muchísimo todo lo que tengo alrededor y en este momento lo que me preocupa es Asturias. De ahí que me interese por todos los problemas que tiene esta región y que, en definitiva, tienen todos los asturianos. También soy una persona que, cuando acepto un reto como éste, me gusta llevarlo hasta el final y me gusta poner de mi parte todos los medios para conseguirlo. Y eso se logra cuando te dedicas al 100% a lo que haces, con mucho trabajo y mucho esfuerzo».