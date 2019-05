Vox Elecciones autonómicas 26M | Ignacio Blanco: «La fórmula andaluza fue un desaire a los votantes de Vox» 01:12 Ignacio Blanco, en el centro, junto a su equipo para las autonómicas. / JORGE PETEIRO El candidato autonómico apostó en La Lupa por conseguir una «mayoría de la derecha» en el Principado para acabar con los gobiernos socialistas Ó. PANDIELLO GIJÓN. Jueves, 9 mayo 2019, 10:50

Prudencia hasta la celebración de los comicios y, con los resultados ya en la mesa, ya será momento de hablar de pactos, alianzas y medidas concretas a sacar adelante. Con esta premisa se prepara para la campaña electoral el cabeza de lista de Vox para presidir el Principado, Ignacio Blanco, quien ayer visitó La Lupa de Canal 10 para hablar de pactos, impuestos, educación o industria, entre otros muchos temas. Aunque no quiso aventurar la configuración de pactos o una posible mayoría de la derecha en la Junta, el candidato sí se pronunció acerca del pacto que permitió gobernar al PP y Ciudadanos en Andalucía con el apoyo de Vox.

«No aceptaría una fórmula a la andaluza porque sería una falta de respeto a nuestros votantes. Ya veremos como se configura la junta pero yo no quiero cargos. Si me pregunta, le diría que la fórmula andaluza me pareció un desaire, sobre todo de Ciudadanos, que yo no voy a tolerar aquí», afirmó Blanco. Las perspectivas de cara a los próximos comicios, según añadió, son positivas. Así, afirma que su partido «es el único que está movilizando» y, con ello, no sería descabellado «llegar a tener una mayoría de la derecha».

Entre las medidas que plantea Blanco destacan el «fomento del empleo y de la figura del emprendedor», el «aprovechamiento» de los recursos naturales con los que cuenta el Principado o la reducción del gasto público. En este sentido, Blanco afirmó que, en caso de contar con representación en la Junta, una de las medidas que impulsaría sería el cierre de la RTPA. «Si está en mi mano, la cerraré. No creemos en los medios públicos, ya que los vemos como armas políticas», afirmó Blanco. Un trato similar daría a Vipasa, según añadió, e impulsaría una revisión «profunda» del salario social asturiano.

Presentación de la lista

Horas antes de su entrevista en La Lupa, Blanco presentó junto a su equipo más cercano la candidatura de Vox a las elecciones autonómicas y su programa económico. En cuanto a la lista, el candidato destacó que está «íntegramente» compuesta por gente que no viene de la política: economistas, abogados, ingenieros de minas, personas del ámbito comercial o de la banca e incluso amas de casa.

En el acto, asimismo, también destacó la confluencia «letal» de gobiernos del PSOE en Asturias y España, lo que a su juicio a empeorado las perspectivas en paro juvenil o en la «desastrosa» demografía de la región. También criticó la baja inversión que «no ayuda» a solventar los problemas. En este sentido, abogó por priorizar la culminación y puesta en marcha de la variante de Pajares. Una infraestructura que, según destaca, será la principal prioridad del partido en Asturias en caso de que consigan diputados.