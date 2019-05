Barbón: «La victoria del PSOE confirma que los errores están corregidos» Fernando Lastra, María Fernández, María Luisa Carcedo, Adrián Barbón, Adriana Lastra, Francisco Blanco y Roberto García Morís, ayer, en la plaza de España, antes de recibir su acta. / HUGO ÁLVAREZ Asegura que la presencia de seis parlamentarios asturianos en las Cortes supone la «mejor garantía» para defender la agenda del Principado ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 7 mayo 2019, 03:52

Los socialistas no pueden esconder su satisfacción por los resultados obtenidos en los comicios nacionales del pasado 28 de abril, pero quieren mantener los pies en el suelo y no cesan de rogar a la militancia que no se confíe. Insisten en advertir de que no todo está escrito y reiteran una y otra vez que «se mantiene» el riesgo a la «involución» si se deja pasar a la derecha.

Adrián Barbón volvió ayer a incidir en este discurso pero, al mismo tiempo, sacó pecho tras el último éxito electoral y reconoció que la victoria en las urnas el pasado mes de abril puede ser un «buen preludio» de lo que está por llegar. Lo hizo minutos antes de acompañar a los nuevos representantes del PSOE asturiano en las Cortes a la Junta Electoral Provincial, en Oviedo, donde recibieron su acta como parlamentarios, paso previo a su toma de posesión el próximo 21 de mayo.

Se trata de la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, que repite como diputada nacional por Asturias, y de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo y Roberto García Morís, que se unen a la riosellana como representantes de Asturias en el Congreso. Pero también de tres senadores: María Fernández, que ocupa un sillón en la Cámara Alta desde el pasado mes de julio en sustitución de Carcedo, Francisco Blanco y Fernando Lastra.

Junto a ellos, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y candidato del partido a la Presidencia del Principado celebró los buenos resultados obtenidos en las últimas elecciones, donde el PSOE se hizo con tres de los siete escaños que le corresponden a Asturias en la Cámara Baja, y tres de los cuatro senadores. Los demás partidos tuvieron que repartirse un diputado cada uno (PP-Foro, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox), mientras que el cuarto senador se lo adjudicó la coalición PP-Foro.

Barbón entiende que estos seis parlamentarios socialistas son fruto de la recuperación de la confianza en el partido tras «corregir los errores del pasado». El candidato celebró, de hecho, la «fuerza imparable» de la formación que lidera Pedro Sánchez e, incluso, vio el éxito de las últimas elecciones como un «preludio» de lo que puede ocurrir el próximo 26 de mayo en los comicios autonómicos y locales.

«Confianza»

El líder de los socialistas asturianos dijo que la presencia de estos seis asturianos en las Cortes supone la «mejor garantía» para que la agenda del Principado esté no solo en el Congreso y en el Senado, sino también en el Consejo de Ministros. «Esta fuerza del PSOE que se plasma en tres diputados y tres senadores significa que hemos ganado la confianza de los asturianos y que somos conscientes de que cuando cometemos errores podemos aprender de ellos. Creo que es un buen preludio», completó.

Barbón se felicitó de que a nivel nacional se haya podido frenar el riesgo de «involución» que en su opinión supondría la llegada de la derecha a la Moncloa, pero advirtió de que este mismo riesgo «se mantiene» a nivel autonómico y local. Y en este sentido reiteró el discurso que el PSOE viene repitiendo en los últimos meses alertando de las consecuencias que podría tener un gobierno de coalición de la derecha, con la participación de Vox.