«Nada me ha dado la fortuna, sino el trabajo» Sábado, 18 mayo 2019, 03:49

«Yo soy de esas personas en las que habita un gentío. Somos plurales, a veces un poco contradictorios, tenemos la riqueza de la diversidad y el peligro de la contradicción. La gente me dice que tengo cierta empatía y cierta inteligencia emocional. Pero, de lo que doy fe, es de que he sido muy trabajador toda la vida, nada me ha dado la fortuna sino el trabajo. Creo que soy representativo de una generación de españoles que tuvimos la suerte de salir de un mundo humilde y construir trayectorias personales de éxito de las que nos sentimos orgullosos. Orgullosos, pero también agradecidos, porque esa sociedad de consensos nos dio esa oportunidad que hoy no tienen los jóvenes. Ahora me toca tratar de devolver algo de lo que yo he recibido».