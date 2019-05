«En diez meses solucionamos lo que no se hizo en 17 años con el plan de vías de Gijón»

«Asumimos un compromiso en noviembre y hace unos días yo firmaba ese denso convenio que significa que un Gobierno que ha estado en ejercicio nueve o diez meses ha sido capaz de solucionar lo que en 17 años no se solucionó con el proyecto del plan de vías de Gijón». El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, reivindicó así el impulso dado a la operación ferroviaria de la mayor ciudad de Asturias «en su breve, pero intensa historia» en el cargo.

Ábalos hizo escala a mediodía en Gijón para hacer «un ejercicio de dación de cuentas» y apoyar a los candidatos socialistas regional y local, Adrián Barbón y Ana González. Acompañado también por la vicesecretaria del partido y diputada por Asturias, Adriana Lastra, el ministro paseó por el 'solarón' y el entorno de la plaza de Europa, donde se construirá la estación más céntrica adosada al túnel del metrotrén. Por la tarde participó en otros dos actos en Oviedo y Langreo.

El titular de Fomento se encontró un ambiente mucho menos hostil al del pasado 15 de noviembre, cuando visitó por primera vez la ciudad en plena efervescencia de reivindicación política y social por el plan de vías. Un episodio que recordó ayer al referirse a «la concentración de bienvenida» vecinal que le recibió en la plaza Mayor y que él capeó con la ayuda de un megáfono.

Reconoció que al asumir la cartera ministerial no era muy conocedor ni del plan de vías gijonés ni del rosario de incumplimientos y retrasos que este arrastraba. «Recuerdo con claridad las comparecencias, las críticas y solicitudes con un problema que me planteaban como si llevara años en el cargo», rememoró. También desveló que fue la insistencia de buena fe de sus compañeros de partido en Asturias, preocupados por esta y otras infraestructuras aparcadas durante años, la que le convenció para asumir el compromiso que ha desembocado en la firma del convenio ferroviario: «En este partido no damos la espalda. Tenemos una especial sensibilidad. Lo nuestro no es descalificar, aventurar ni hacer demagogia, sino demostrar lo que hemos podido hacer y lo que somos capaces de hacer en función de lo que hemos hecho».

01:40 Vídeo.

Sobre el convenio del plan de vías resaltó que «supone un impulso muy importante al transporte, a la regeneración urbana y el desarrollo de Gijón». «Se trata de un proyecto fundamental, que cuesta 1.000 millones, de los cuales 814 millones quedan por invertir y de ellos 614 los va a poner Adif directamente o a través de su participación en la sociedad (Gijón al Norte)», añadió.

El secretario de Organización del PSOE se deshizo además en elogios al partido en Asturias. Aseguró que la FSA «ha sido fundamental en el proceso de recomposición y cambio que de alguna forma determinó el acceso al Gobierno de España y la confianza que los ciudadanos nos otorgaron el pasado 28 de abril». «Adrián ha sido un bastión del socialismo español y exige una reciprocidad por nuestra parte más allá de la justa y lógica reivindicación que le corresponde a Asturias». Y prosiguió: «La influencia de los socialistas asturianos es definitiva en España. Lo es en la dirección del partido y en el Consejo de Ministros».

Puente de Nicolás Soria

En Oviedo Ábalos se reunió con el alcalde y candidato socialista a la reelección, Wensceslao López, al que confirmó que las obras para la ampliación del puente de Nicolás Soria, para mejorar los accesos a Ciudad Naranco, comenzarán a ejecutarse el próximo otoño.

La última parada de Ábalos fue en Langreo. Acudía por la tarde a un mitin en el parque Dorado de Sama. Pudo esquivarlos porque no estaba ni cerca de ellos, pero el titular de Fomento se dirigió de forma directa a la veintena de personas de la plataforma por el soterramiento de las vías en el municipio que se estaban manifestando. Saludó a quienes portaban la pancarta y quiso escuchar las reclamaciones y quejas del portavoz de esta agrupación vecinal por el retraso en la obra. «Nos dio su palabra de que en diciembre iba a estar licitada la obra», explicó David García. El ministro les trasladó que «el compromiso es firme». El problema radica en que el anterior convenio -que implica a las tres administraciones, la local, regional y estatal- contenía errores jurídicos. «Estamos terminando el nuevo y estará listo en pocas semanas», afirmó sin atreverse a dar un plazo concreto.