Teresa Mallada: «Somos el PP que menos diputados perdimos y Casado nos ha felicitado» Teresa Mallada, nueva diputada en la Junta General. / DANIEL MORA «Creo que el partido ha salido muy fortalecido, hay que seguir trabajando en esta línea y de forma coordinada» Teresa Mallada Diputada electa del Partido Popular en la Junta General ANA MORIYÓN OVIEDO. Martes, 28 mayo 2019, 02:28

Pese a no haber conseguido ser la ganadora de las elecciones autonómicas, se queda con la satisfacción de que Asturias fue la comunidad en la que menos diputados ha perdido el PP, solo uno. Teresa Mallada (Cabañaquinta, 1973) atiende a EL COMERCIO tras participar en el comité nacional del PP y recibir las felicitaciones públicas por parte de Pablo Casado, con las que dice quedarse, al tiempo que resta importancia a las críticas lanzadas por la presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández.

-El PP celebró en la noche electoral los diez diputados conseguidos con gran entusiasmo, pese a la pérdida de un representante, porque los pronósticos eran aún peores. ¿Usted está satisfecha por los resultados?

-Me hubiera gustado ganar las elecciones, obviamente, pero teniendo en cuenta la situación general y el resultado obtenido en el resto de las comunidades, creo que objetivamente en Asturias hemos conseguido unos datos más que reconfortantes. El Principado es la comunidad en la que menos ha bajado el PP, solo hemos perdido un diputado, y entiendo que nos deja en una situación muy favorable para seguir trabajando, preparar al partido y ganar las próximas elecciones autonómicas.

-¿Han salvado los muebles?

-No me gusta mucho esa expresión. Creo más bien que el PP se ha mantenido, pese a que las elecciones se celebraron en un ambiente muy favorable para el PSOE y, pese a ello, lo que consiguió Adrián Barbón fue únicamente recuperar parte de los votos que en 2015 se fueron a Podemos e IU, no arañó votantes de la derecha. De hecho, en 2015 la suma de PSOE, Podemos e IU fue del 55,48% de los votos y en esta ocasión del 52,87%, mientras que PP, Foro y Ciudadanos sumaron en 2015 el 33,9% de los votos, y ahora, con Vox, conseguimos el 44,49%, con lo cual la diferencia entre bloques fue mucho mayor en 2015 que ahora.

-Mercedes Fernández hace otra lectura y dice que su candidatura quedó a «demasiada distancia» del el PSOE. ¿Cómo recibe esa crítica?

-Creo que lo realmente importante es el respaldo del presidente nacional del partido, que lo ha dicho meridianamente claro y ha hecho incluso un reconocimiento al trabajo de la candidatura del PP en Asturias de forma pública en la rueda de prensa. Eso es lo importante porque ese es el análisis absolutamente objetivo, en base a los datos, y con el que nos quedamos.

-Parece que Pablo Casado les ha insuflado ánimos en el comité nacional...

-Pablo Casado me ha dado personalmente la enhorabuena porque somos la comunidad autónoma en la que el PP menos ha descendido, porque además somos claramente la alternativa al PSOE y, además, porque doblamos en votos a la tercera fuerza política, Ciudadanos, que no en todos los sitios el partido lo ha conseguido. Me siento muy respaldada por la dirección nacional del partido.

Imponer nuestro programa

-En Asturias no solo sigue ganando el PSOE sino que lo hace con mayor contundencia, pese a que ustedes han tratado de poner en evidencia, durante toda la campaña, su mala gestión. ¿Qué ha ofrecido el PSOE que convence al electorado y que no ha sabido dar el PP?

-No lo entiendo. Es un resultado que no entiendo. Supongo que se trata de un resultado clarísimamente influido por los resultados generales y por la tendencia en alza de Pedro Sánchez.

-Como líder del centro derecha, ¿confía en tender puentes en esta legislatura para formar un bloque capaz de ejercer una oposición más fuerte?

-Nosotros tenemos un programa muy claro, que es el que vamos a intentar que vaya asumiendo el PSOE a lo largo de la legislatura. Porque yo siempre dialogo con todo el mundo y voy a seguir trabajando en esa misma línea.

-¿Con quién cree que hará mejores migas, con Ciudadanos, con Foro o con Vox?

-Eso es algo que vamos a ir viendo según se vaya desarrollando la legislatura.

-¿Sigue pensando que Adrián Barbón y Juan Vázquez irán de la mano en esta legislatura, como decía en campaña, o a tenor de los resultados electorales el PSOE se inclinará más por pactar con Podemos?

-Va a depender de los pactos que se hagan a nivel nacional porque Ciudadanos depende de los dictados que le dan a nivel nacional.

-A nivel nacional Rivera es más proclive a pactar con el PP...

-Bueno, en cada sitio están diciendo una cosa distinta. Ya veremos.

-¿Recuperar la Alcaldía de Oviedo, la joya de la corona, alivia de alguna manera la derrota autonómica?

-La Alcaldía de Oviedo es fundamental para devolver al municipio la estabilidad y la sensatez que siempre había primado en este Ayuntamiento. Con Alfredo Canteli eso está más que asegurado.

-Pero al final será el PP el que necesite el apoyo de Ciudadanos para conseguir gobernar, por ejemplo, en Oviedo. ¿Da por hecho ese apoyo?

-Esas negociaciones le corresponden al candidato. Lo que está claro es que el tripartito de la izquierda no suma y ahora el PP deberá negociar para conseguir la Alcaldía, ya veremos si en coalición o en solitario.

-En la noche electoral prometió trabajar para ganar las elecciones dentro de cuatro años. Parece que ha llegando a la política autonómica con muchas ganas de quedarse...

-Sí, y empiezo ya mismo a trabajar con mucha fuerza.

-¿A quién le corresponde ahora la elección de el portavoz del grupo parlamentario? ¿Será usted la elegida?

-Le corresponde al grupo parlamentario, con el respaldo del secretario general del partido a nivel nacional. Y, salvo que por estrategia se considere más conveniente otra opción, creo que todos los diputados confían en mí para que ocupe ese puesto.

-También ha pedido unidad en el partido para ganar dentro de cuatro años. ¿Cómo debe reconducirse la situación que sufre el partido?

-Trabajando en la dirección en la que ya lo estamos haciendo. Esta campaña ha servido para que todos los candidatos locales me apoyaran a mí, y yo a ellos. Y, en este sentido, creo que el partido ha salido muy fortalecido y que hay que seguir trabajando en esta línea y de forma coordinada.

-No se vio ese apoyo en la noche electoral por parte de Mercedes Fernández, que incluso abandonó el hotel elegido por el partido para seguir el recuento antes de que finalizara. ¿Cómo es la relación con la presidenta?

-Mi relación es buena con todo el mundo y el partido está muy fortalecido, con muy buena relación entre todos los candidatos locales.

-Ahora que han pasado las elecciones, ¿se va a seguir prolongando esta bicefalia?

-En estos momentos no estamos abordando ni siquiera esa situación. Lo que toca ahora es negociar para gobernar en los ayuntamientos donde sea posible.