«Disfruto con mi trabajo, con lo que hago» Viernes, 24 mayo 2019, 02:38

«Soy una persona normal. Lo primero que hago por las mañanas es coger el móvil para leer las noticias. Me gusta vivir en Laviana y voy a seguir viviendo allí. Soy amigo de mis amigos, me preocupo por ellos. Si soy presidente intentaré seguir manteniendo esa normalidad, salir con los amigos a tomar sidra, una excursión a un pueblo de Asturias... Me considero una persona cercana: al partido, a la militancia, a la gente. Soy un lector voraz, devoro todo lo que cae en mis manos. Leo incluso cuando me caigo de sueño, no puedo vivir sin leer. Me encanta disfrutar de las pequeñas cosas, de un paisaje, del mar, la montaña, un atardecer. Disfruto con mi trabajo, con lo que hago».