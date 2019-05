Las mejores frases del debate Los candidatos autonómicos no dudaron en lanzarse críticas ANA MORIYÓN Gijón Martes, 21 mayo 2019, 05:53

Adrián Barbón, candidato del PSOE

A Teresa Mallada, «Entiendo que usted no comprenda cómo funciona un congreso porque ha sido elegida por el dedazo de Casado»

«Cuando cierro los ojos y escucho a Gil, escucho argumentos similares a los del señor Blanco, y eso me preocupa»

«Nosotros apostamos por unos servicios para el cuidado de todos los mayores, y no solo de los que tienen dinero».

Teresa Mallada, candidata del PP

A Juan Vázquez, «Cada uno tiene responsabilidad de lo que ha hecho en su pasado. Como presidente del comité de sabios debió evaluar los grandes retos de Asturias», «El problema no es su colaboración con Javier Fernández, es que fue totalmente ineficaz»

A Barbón, «No amenace tanto con que viene el lobo, que de los lobos y jabalíes estamos bien servidos en Asturias» , «Soy de Cabañaquinta y tengo ganado en casa, a mí lecciones de medio rural las justas», «No deja clara su postura sobre oficialidad porque sabe que no lo quieren ni en su propio partido»

«Soy de Aller y de las cuencas, sé lo que es luchar y no doblegarse ante las dificultades»

Lorena Gil, candidata de Podemos

«Quienes cuestionan la cooficialidad son los mismos que cuestionaron el matrimonio homosexual»

A Teresa Mallada, «¿En serio usted nos va a hablar de eficiencia en la gestión?»

«Escuchar al PP y al PSOE hablar de crear empleo es como escuchar al que siempre le quema el arroz dar la receta de la paella»

«Han obligado a los jóvenes a marcharse y luego no les permiten ni venir a pasar aquí las vacaciones»

Ángela Vallina, candidata de IU

A Ignacio Blanco, «El desconocimiento por no haber gobernado nunca le hace confundir lo que decide un ayuntamiento y lo que viene impuesto por normas superiores»

«La protección de los parques nacionales es tal que prácticamente no pueden ni pisarse»

«Todo el mundo defiende ahora los servicios públicos pero luego, del dicho al hecho, hay un trecho»

Carmen Moriyón, candidata de Foro

«No siempre bajar los impuestos es catastrófico. El ejemplo es Gijón»

«Mi aval es la gestión frente al ayuntamietno mayor de Asturias»

«Lo que no es política industrial es lo que ha ocurrido en Asturias en los últimos años»

Juan Vázquez, candidato de Ciudadanos

A Adrián Barbón. «Aclare su política de acuerdos o si usted también va a decir 'con Vázquez, no»

«Quizá yo estoy aquí porque las coas que yo he dicho y escrito como asesor no se han podido o no se han querido aplicar»

«Lo de las cuatro derechas no sé si les funciona como tópico, o no, pero ya ven cómo se han dirigido a mí las otras tres derechas»

A Teresa Mallada, «yo nunca apoyaré la oficialidad, en eso estoy más cerca de usted»

Ignacio Blanco, candidato de Vox

«Nosotros no vamos a incorporar en el Gobierno a ninguna persona que tenga un currículum fuera de la política como el de Adrián Barbón», dice mientras muestra un folio en blanco.

«La ministra asesina de la industria de Asturias va a cerrar las térmicas»

A Juan Vázquez: «Ya conocemos su política económica porque ha sido presidente del comité de sabios de Javier Fernández» «Se declara sociodemócrata, ya sabemos quién es el socio preferido del PSOE»

«José Ángel Fernández Villa, el responsable de la reindustrialización del PSOE, se hizo rico vendiendo pinchos en Tuilla»