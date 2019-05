Casado alerta del riesgo de que Asturias quede en manos de una izquierda «cada vez más radical» DAMIÁN ARIENZA El líder del PP defiende que el Principado tenga un AVE «en igualdad de condiciones» al resto de comunidades ANDRÉS SUÁREZ Gijón Jueves, 16 mayo 2019, 20:27

El presidente del PP, Pablo Casado, reclamó esta tarde en un acto en Quintueles (Villaviciosa) un triunfo de su formación en las elecciones del próximo día 26 ante el riesgo que supondría para Asturias otros cuatro años de gobierno de una izquierda «cada vez más radical y nacionalista». Casado protagonizó un mitin junto a la candidata popular al Principado, Teresa Mallada.

El dirigente popular defendió la necesidad de una victoria en Asturias y también en ayuntamientos como Oviedo que sirva como «contrapeso» al triunfo que Pedro Sánchez logró en las elecciones generales del pasado 28 de abril. Un contrapeso que, dijo, permita que en la región y en sus ayuntamientos se compense la subida de impuestos que, lamentó, aprobará el PSOE en cuanto forme un nuevo gobierno en Madrid.

Casado fue además muy duro con la gestión de las administraciones socialistas en cuestiones capitales para Asturias como la minería o la industria, responsabilizando al PSOE de la situación por la que atraviesan grandes corporaciones como Alcoa o Arcelor. También se refirió al capítulo de las infraestructuras para reclamar la ejecución inmediata del AVE al Principado para que Asturias disponga de una alta velocidad «en igualdad de condiciones» a otras comunidades españolas.

«No es ningún héroe, es un asesino»

Pablo Casado, ha exigido al PSOE que obligue al expresidente del PSOE-EE Jesús Eguiguren que pida perdón por haber dicho que el histórico dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera', fue uno de los artífices del fin del terrorismo de ETA y un héroe.

«Que a un asesino de al menos once personas y seis niños le diga un secretario general de los socialistas de País Vasco que es un héroe me causa tal indignación y tal vergüenza por parte del PSOE que espero que le hagan pedir perdón o, si no, Pedro Sánchez no podrá jugar una vez más al equívoco de que Arnaldo Otegui tenga que ver en su futuro gobierno como tuvo que ver en la moción de censura; es inaceptable», ha sentenciado Casado en Quintueles.

«No es ningún héroe, es un asesino, y espero que sea entregado a la Justicia española cuanto antes, que cumpla su condena, que pida perdón y que colabore para esclarecer los asesinatos que quedan pendientes», ha añadido el líder del PP.

«Todo lo demás es una ofensa a los que sí son héroes de verdad, a las víctimas del terrorismo etarra», ha sentenciado Pablo Casado, después de referirse a 'Ternera' como un «carnicero» y de recordar que cuando él se afilió al partido ETA mataba a compañeros suyos.