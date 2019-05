«Solo nosotros luchamos contra la corrupción, porque no debemos nada» 01:16 Gil, con una de las letras de 'Asturias' con las que posaron los candidatos autonómicos. / DANIEL MORA Lorena Gil, candidata de Podemos a la Presidencia del Principado: «Solo con el recorte salarial de los altos cargos ya se conseguirían 20 millones al año, que cubrirían la gratuidad de la educación universitaria» PALOMA LAMADRID GIJÓN. Miércoles, 22 mayo 2019, 04:48

Lorena Gil (Gijón, 1975) quiere continuar la labor iniciada por Podemos hace cuatro años, cuando el partido entró en la Junta General con nueve diputados. Tras la experiencia acumulada en la legislatura, la candidata de la formación morada a la Presidencia del Principado intenta conseguir el máximo respaldo entre la ciudadanía para apuntalar y extender las medidas recogidas en su programa, que tiene un marcado carácter social. Gil destaca la lucha contra la corrupción y la rebaja de las tasas universitarias y la matrícula de las escuelas infantiles entre los logros cosechados y que quieren ampliar.

-¿Confía en recuperar los votos perdidos en las generales?

-Estamos percibiendo el apoyo de la gente y nos da la sensación de que estamos bien situados para obtener buen resultado en Asturias. Estamos teniendo una campaña muy muy intensa, tratando de llevar el programa a todas partes. Es cierto que, como es un programa participativo, ya lo conocía mucha gente porque está formado por las propuestas de muchos colectivos con los que llevamos trabajando toda la legislatura. Salimos a ganar en Asturias.

-¿Se ha institucionalizado demasiado Podemos?

-No hemos perdido en absoluto nuestra esencia. Somos el único partido que no depende de los bancos y esa cuestión es fundamental, porque no deber un solo euro a los bancos nos hace libres por no tener deudas con nadie ni deber favores. Solo tenemos el compromiso con la mayoría social de este país. La primera propuesta que vamos a llevar adelante es la moderación salarial de los altos cargos de la Administración regional y de los diputados. No hay otro grupo parlamentario que haya entregado 170.000 euros a proyectos sociales en esta legislatura. Además, somos los únicos que hemos luchado contra la corrupción, precisamente porque no le debemos nada a nadie. Todas estas cuestiones nos distinguen de otras fuerzas y, por primera vez, en la Junta dimos voz a quienes no la han tenido.

-¿Cree que Barbón se inclinará por Vázquez si PSOE y Ciudadanos suman para gobernar?

-Eso habría que preguntárselo al PSOE, qué intenciones tiene. Quien quiera llegar a cualquier tipo de acuerdo, puntual o no, con Podemos tiene que saber que queremos avanzar en derechos sociales para toda la ciudadanía, para superar las grandes brechas entre territorios y las personas y para solucionar la discriminación histórica que vive Asturias en relación al conjunto del Estado.

-¿En qué consiste la renta garantizada de ciudadanía?

-Tenemos que ir a una renta mínima que alcance los 600 euros, que habría que incrementar en función del número de miembros, y sea compatible con otros subsidios inferiores y sustituya al salario social. Nos consta que hay gravísimos problemas de gestión y, en ese sentido, es necesario ponerles fin. Además, se actualizaría periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el incremento del salario mediano.

-Plantean la gratuidad del 0 a 3 y la Universidad, así como contratar a mil profesionales sanitarios. ¿Son asumibles esos gastos?

-Solamente con el recorte de los salarios de los altos cargos ya se conseguirían 20 millones de euros al año, que cubrirían el gasto de la educación universitaria. En sanidad, haciendo un cálculo muy conservador, estimamos que se ahorrarían 60 millones entre atajar el fraude sanitario y una adecuada centralización de las compras, que son los que emplearíamos para hacer esas contrataciones.

-Su Plan Productivo de Horizonte Verde prevé crear 25.000 empleos en cinco años. ¿Cómo se generarían?

-Tiene que ver con abordar la transición a un modelo productivo de futuro hacia varios puntos. Señalamos dos cuestiones esenciales: el plan productivo verde y un plan de formación y retorno verde. Es fundamental apostar por la atracción y el retorno de personas que realmente nos puedan ayudar a encontrar cuáles son las mejores soluciones para Asturias, lejos de las viejas recetas dadas desde el ámbito político. Hablamos de generar dos empleos por cada uno afectado, como mínimo, priorizando la creación de puestos asociados a las energías renovables, la biomasa y la geotermia, la recuperación ambiental de los espacios degradados, la diversificación de nuevos sectores productivos... También planteamos un plan estratégico de I+D+i a través de un incremento de la inversión de, al menos, el 3% del PIB en los próximos diez años y el impulso de una ley que desarrolle un Sistema de Educación Superior-Ciencia e Innovación.

-Con el Banco Central Europeo reclamando fusiones, ¿tiene cabida una banca pública asturiana?

-Nuestra propuesta es aprovechar la participación pública en entidades como Bankia y Liberbank, rescatadas con dinero público y con compromiso cero con el territorio asturiano. Es fundamental para desarrollar una filial bancaria gestionada desde Asturias, que sea palanca de inversión. Y también para que ejerza las funciones sociales de la banca, como las inversiones en vivienda social.

-¿Cuál es su política industrial?

-Hay que aplicar el plan de antideslocalización porque tenemos que defender todas nuestras fuentes de empleo y la poca industria que nos han dejado los gobiernos. No es aceptable que se plantee un estatuto de las electrointensivas para salvar la situación de Alcoa y el Ejecutivo de Pedro Sánchez deje tirados a los trabajadores. Es un estatuto insuficiente porque da ayudas a las empresas, pero estas podrían cerrar y dejar solo al 15% de la plantilla y, además, no devolver un solo euro; pero era la única solución y no se llegó a aprobar. Planteamos para Alcoa la participación pública a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), fórmula que está recogida en el artículo 128 de la Constitución, no es algo inviable. Es necesario tomar decisiones rápidas y para eso debe haber un precio de la energía estable, predecible y competitivo.

-¿Qué propone Podemos Asturias en materia tributaria?

-Hablamos de tres cuestiones principales: impuesto a la banca y progresividad fiscal, modificación del impuesto sobre patrimonio, reduciendo el mínimo exento de 700.000 a 500.000 euros, y una demanda muy clara, que además redundaría en mayores ingresos, que tiene que ver con la transparencia y la lucha contra el fraude fiscal.

-Dibujan una nueva área metropolitana. ¿En qué se diferencia del proyecto actual?

-Decimos que sí al área metropolitana, pero a un modelo diferente al que planteó el Gobierno del Principado para llegar a esta cita electoral con algo cerrado. Esa propuesta contenía un 'macrochiringuito' autonómico que trataba de sustraer competencias a los ayuntamientos. Apuntamos tres cuestiones: que sea social y medioambientalmente sostenible y con un equilibrio entre los concejos, es decir, que sea un área policéntrica. Alguna de las propuestas de transporte que planteamos tiene que ver con esto. Hablamos de incrementar en un 20% los usuarios del transporte público con el billete a un euro en el área metropolitana, que se costearía con financiación autonómica y con el dinero que da el Estado a los consorcios de transporte de las principales áreas metropolitanas, del que nos corresponderían 17 millones.

-¿Cómo se puede frenar la despoblación?

-El plan del Gobierno frente a la despoblación solo es un compendio de medidas que ya habían resultado fallidas. Está claro que tiene que haber empleo, servicios públicos básicos en el medio rural, prestaciones y derechos que se cumplan para que la gente pueda ver satisfechas sus necesidades. Proponemos una estrategia integral para reducir un 40% el éxodo juvenil y un plan de emprendimiento rural. Además, nos parece fundamental la gratuidad del ciclo de cero a tres años, ya que probablemente sea la medida que más impacto tenga en la curva demográfica .

-Sugieren la creación de un Instituto Asturiano de la Cultura. ¿No son suficientes los organismos que hay en el sector?

-La política cultural socialista de las últimas dos décadas consiste en crear megainfraestructuras, lo que ha acarreado un desmantelamiento cultural muy preocupante y solo ha servido para el beneficio de algunos. Para nosotros, la cultura es un derecho básico de la ciudadanía y es necesario fortalecer el tejido económico alrededor de las industrias culturales, que viven en una situación muy precaria. Hablamos de una ley de derechos culturales asturianos y el instituto es necesario para que el sector sea motor de desarrollo.