Mallada: «Ciudadanos y PSOE ya están negociando un pacto de gobierno» 01:27 Teresa Mallada, durante la entrevista con Juan Neira, ayer, en el programa La Lupa de Canal 10. / E. C. La candidata popular critica el «seguidismo absoluto» de Vázquez a los socialistas y se muestra «convencida» de que no habrá 'sorpasso' ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Miércoles, 22 mayo 2019, 04:52

Confiada en sus opciones, pese a que el panorama de la derecha se presenta más fragmentado que nunca en Asturias, la candidata del PP a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, defendió ayer su programa para las autonómicas como el único capaz de mantener «un compromiso firme» con la región en asuntos internos y en las distintas conversaciones con la administración central. Su estrategia, según defendió en 'La Lupa', de Canal 10, pasa por presentar su programa tras los comicios para que «todos los partidos que quieran un cambio» se sumen a los populares. En esta ecuación postelectoral, pensada para desalojar a los socialistas del Gobierno asturiano, parece cada vez más lejano Ciudadanos.

En este sentido, Mallada afirmó que le «consta» que la formación liderada por Juan Vázquez en el Principado «ya está negociando» un pacto de gobierno con Barbón que se ratificaría pasadas las elecciones, siempre y cuando consiguiesen la mayoría necesaria. «Ciudadanos se posiciona en el centro izquierda, con un seguidismo absoluto del PSOE. Me consta que ya negocian y lo más probable es que acaben pactando con ellos. Así que no da igual a quién se vota estas elecciones», afirmo frente a las cámaras de Canal 10.

La candidata popular señaló, además, que a la hora de liderar el centro-derecha «los espacios ya están definidos clarísimamente», volviendo a insistir en el perfil socialdemócrata del candidato de Ciudadanos. «Estoy segura de que Ciudadanos no va a aumentar tanto sus votos y estoy convencida de que no va a haber 'sorpasso'», afirmó.

Mallada critica que «la herencia que dejan los socialistas es la peor que encontraremos, si nos comparamos en materia económica y social con el resto de comunidades autónomas». En este sentido, defendió la necesidad de «racionalizar» el funcionamiento de la administración pública asturiana para que no se dupliquen organismos y gastos de diversa índole.

«Hay mucho trabajo que hacer. Cuando llegué a la Presidencia de Hunosa en 2012 me encontré con ayudas menguadas y, pese a ello, conseguimos hacer un plan de choque para ahorrar 27 millones de euros sin que afectara a los trabajadores», subrayó la candidata. Precisamente su gestión al frente de la hullera pública fue uno de los principales argumentos esgrimidos por Mallada para justificar su valía para el cargo. «Yo defendí a Hunosa en Madrid, ya que soy la primera interesada en defender a la institución en la que estoy trabajando. Debes tener un compromiso firme y a mí no se me caen los anillos por defender el puesto para el que me han elegido», afirmó.

Reforma fiscal

Para fijar población en la región y asegurar la implantación de nuevas empresas, Mallada echa mano de su programa y apuesta por priorizar una reforma fiscal integral a nivel autonómico. «Asturias necesita empleo. Y este se genera si hay empresarios y emprendedores dispuestos a poner el dinero para crear o asentar nuevas empresas. No se trata de gastar más, sino de gastar mejor», afirmó.

Además, la candidata popular instó a poner sobre la mesa nuevas medidas en materia turística, agroalimentaria y forestal, sectores «que ni siquiera tienen una legislación actualizada y, desde luego, no tienen un plan», concluyó.