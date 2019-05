«Sería un fraude que el voto socialista terminara en la derecha» Vallina, con una de las letras de 'Asturias' con las que los candidatos posaron para EL COMERCIO. / D. MORA Ángela Vallina, candidata de IU a la Presidencia del Principado: «Barbón debe tener la honradez de decir claramente a sus votantes con quién va a pactar; si va mirar a la izquierda o al naranja» PALOMA LAMADRID GIJÓN. Martes, 21 mayo 2019, 04:57

Ángela Vallina (Naveces, 1959) se presenta a las elecciones con el aval que suponen sus años de experiencia como alcaldesa de Castrillón, primero, y eurodiputada, después. La candidata de IU a la Presidencia del Principado expone que su proyecto encarna los valores esenciales de la izquierda y destaca que no esconde su programa, al contrario que otras formaciones políticas.

-La pérdida de diputados de Unidas Podemos el 28-A fue notable. ¿Es optimista ahora que IU concurre en solitario?

-Veo las próximas elecciones con optimismo, tenemos muy buen ambiente en todo lo que hacemos y en Asturias IU es de sobra conocida y valorada. Creo que se puede sacar un buen resultado.

-¿Ve posible un 'sorpasso' a Podemos?

-Espero que sí.

-Insta a Barbón a definir sus intenciones de pacto. ¿Teme que haga buenas migas con Juan Vázquez?

-Eso es lo que queremos que nos aclare, porque ya hemos visto cómo Pedro Sánchez firmó un pacto con Albert Rivera en unas elecciones y el PSOE, siempre que puede, prefiere hacer otras políticas antes que aquellas que desde IU le pedimos o le arrancamos, que son políticas de izquierda, más encaminadas a la ciudadanía y a solucionar problemas. Tiene que aclararlo, porque sería un poco de fraude que una persona que vota a los socialistas viera terminar su voto en la derecha. Creo que Barbón debe tener esa honradez de decir claramente a sus votantes con quién va a pactar. Si va a mirar a la izquierda para formar gobierno o va a mirar al naranja.

-¿Qué plantea IU a las otras fuerzas de la izquierda?

-Les plantearía que dejasen la crítica y se pusiesen a trabajar con propuestas por esta región, que tiene problemas graves. Todos los partidos deberíamos poner como objetivo prioritario buscar soluciones y sacar a Asturias adelante, aparcando las diferencias. Para hacer estas cosas, la oposición tiene que ser leal, apoyar aquello que esté bien, y, desde luego, favorecer los presupuestos, porque de ellos dependen muchas cuestiones.

-IU propone impulsar el empleo 'verde' y hacer una transición energética pausada. ¿Cómo se pueden conjugar ambas cosas?

-La transición exprés es algo que nos ha metido la ministra socialista Teresa Ribera, nosotros no estábamos en esa vía en Europa. Podíamos hacerla como Alemania, que tiene unos años por delante para ir llevando a cabo su propuesta de alternativa a la minería y luego cerrar las minas. ¿Por qué en Asturias, con el problema que tenemos con la industria electrointensiva, hay que hacerlo de esta manera? ¿Por qué la ministra tiene tanta prisa, pero no explica cómo va a ser esa transición ni qué fondos va a poner? Asturias ni siquiera ha presentado los proyectos en Europa. Y esa transición no se puede hacer solo con financiación autonómica.

-¿Cómo podría potenciarse el cambio de modelo energético con los fondos europeos?

-Con estos fondos, Asturias podría tener otras industrias, proyectos de renovables... pero también caben más líneas. Lo que tiene que hacer el Gobierno asturiano, que muchas veces ha mirado para otro lado, es que la industria cumpla la legislación medioambiental. No es incompatible, se puede tener industria, que está claro que contamina, pero hay que hacer que cumpla la normativa al 100%, con lo cual las emisiones quedarán en lo mínimo. De todas maneras, el CO2 no lo producen solo la minería y la industria. Podemos hablar de la aviación y de otros muchos temas que no se quieren tocar, aunque hay unas emisiones extraordinarias. No se habla de las cementeras, que tienen unas emisiones enormes. ¿Alguien se ha planteado una transición y cerrarlas? No, ¿verdad? Además, ahora importamos energía de Marruecos, ¿es distinta la atmósfera allí que aquí?

-La patronal asturiana se queja de que el presupuesto regional es demasiado social y poco inversor. ¿Cómo se puede sostener el gasto?

-Si tienes una región en crisis, con cierre de empresas, con el fin del modelo productivo de toda la vida y los ciudadanos en paro, ¿qué hacemos, dejarlos sin asistencia? Las empresas también tienen una responsabilidad con la sociedad, la de crear empleos con sueldos dignos y contratos estables. Además, tienen que darse cuenta de la población envejecida que tiene Asturias. Para mí, la sociedad más justa sería aquella en la que todo el mundo tuviese un sueldo digno que le permitiese llegar a fin de mes y una estabilidad en el contrato de trabajo.

-¿Cómo se puede apoyar a las empresas manteniendo el mismo nivel impositivo o incluso aumentándolo?

-La derecha habla de bajar los impuestos, pero la cuadratura del círculo no existe. Si bajan los ingresos, también los gastos. ¿Dónde va a recortar la derecha? En sanidad, educación, prestaciones... No nos lo cuenta, pero lo hemos visto ya. Baja los impuestos, pero lo hace como en Andalucía, a los ciudadanos con más de un millón de euros. Además, los tributos más injustos y que pagan tanto el rico como el pobre igual son los indirectos y esos son los que suben.

-IU hace hincapié en la necesidad de potenciar la innovación para estimular al tejido productivo. ¿Qué proponen?

-Es fundamental que empecemos a tomarnos en serio este tema y formar pinza con la Universidad y con centros de referencia, como el Instituto del Carbón. Por supuesto, tenemos que contar con los empresarios y los sindicatos. En investigación y desarrollo tenemos un futuro, con excelentes centros y profesionales. La investigación es fundamental y este país mira muy poco para ella y en Asturias ocurre igual.

-Un gran problema para Asturias es el demográfico. ¿Cómo se puede fijar población en las zonas rurales?

-Tenemos que potenciar el empleo estable en esas zonas. Y debemos volver a lo que se plantea en Europa, un modelo agrario y ganadero más sostenible, más pequeño. Así como al comercio cercano, que también crea puestos de trabajo. Lógicamente, hay que extender los servicios públicos. La banda ancha es fundamental. Si una persona no tiene trabajo ni servicios públicos ni buenas comunicaciones, es imposible que se quede en las zonas rurales. Me resulta curioso que otros partidos se acuerden de este problema, que arrastramos desde hace muchos años, solo en campaña. Me pregunto por qué no se han hecho políticas para frenar la pérdida de población.

-¿Será una realidad la oficialidad de la llingua asturiana en la próxima legislatura?

-Habrá que ver, porque el candidato socialista había dicho que sí y ahora habla de una «oficialidad amable». Es la primera vez en mi vida que lo oigo, por lo que me gustaría que me explicara qué significa, porque no creo que nadie lo entienda. Esa manera de manejar tan maquiavélicamente el lenguaje no me gusta y exijo que las personas hablen claro para no engañar a la ciudadanía. Por parte de IU, no andamos con ambigüedades: decimos que sí a la oficialidad.

-¿Cómo se encuentra IU tras la dimisión de su coordinador general, Ramón Argüelles?

-Estamos tranquilos, trabajando tanto en los municipios como a nivel regional para las elecciones y sin ningún problema. Espero que la organización salga fortalecida de los comicios, dé un paso adelante y cierre puertas del pasado. Porque, además, una organización política está para mirar hacia afuera y no hacia adentro.