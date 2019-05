«Cuando decidí optar al Principado tenía una obligación con mi partido. Volvería a dar el mismo paso», asegura Moriyón «Desde la presidencia del partido en Asturias y en Gijón, tanto Álvaro Muñiz como yo podemos ser útiles a quienes estarán en las instituciones» | «Jesús Martínez Salvador, Ana Braña y Rubén Hidalgo son los mejores concejales que hoy pueden representar nuestro proyecto en la ciudad» IVÁN VILLAR Gijón Jueves, 30 mayo 2019, 13:42

«Más contenta no puedo estar». Un día después de anunciar su renuncia al acta de diputada, Carmen Moriyón acudía en el Palacio de Deportes de Gijón al que era además su primer acto público como alcaldesa desde que el domingo su partido perdió las elecciones en la ciudad. Entre la algarabía de medio millar de niños de 3 a 6 años que participaban en el pabellón en una jornada de actividades organizadas conjuntamente por cinco escuelas infantiles, la regidora confirmaba que su regreso al Hospital de Cabueñes será tan solo dos días después de ceder el bastón de mando a su sucesora -salvo con toda seguridad la socialista Ana González-, para incorporarse a una unidad de mama «donde parece ser que hacen falta manos» y a un servicio de cirugía «donde tendré como compañeros a muchos que fueron residentes míos, de quienes fui tutora y que son excepcionales». Añadía además, entre bromas, su sorpresa porque «según me confirman, nadie ha ocupado mi taquilla. ¡La han respetado ocho años! Parece un asunto menor, pero allí es dificilísimo tener una, porque el espacio es limitado».

El miércoles la presidenta de Foro se limitó a leer un comunicado y no aceptó preguntas. Ayer, en un ambiente más distendido, aseguró que su continuidad al frente del partido se basa «en que mis compañeros me respaldan y en que creo que debo seguir, porque tengo una responsabilidad y porque además me gusta. Estos meses he descubierto lo que es hacer partido, hicimos un equipo muy bueno, me gusta el trabajo con los compañeros de las diferentes candidaturas de Asturias y quiero encarar con ellos el futuro de nuestro proyecto. Vamos a seguir nuestro camino». Se mostró convencida de que el proyecto de Foro «tiene cabida en Asturias y la región necesita un partido centrado en ella, porque los problemas que tiene hoy son los mismos que tenía en 2011, que es cuando empezamos. Y eso es muy triste».

Añadió que «la manera que tengo de hacer autocrítica es renunciando a mi acta de diputada, porque lo que no iba a hacer era esconderme sin más bajo el paraguas de la Junta General. Ahora lo que tenemos que hacer tranquilamente entre todos es revisar nuestras claves internas para ver por qué los asturianos no nos dieron su confianza». Aseguró además que no se arrepiente de su decisión de haber optado a la Presidencia del Principado, cuando podría haberse retirado directamente de la política como alcaldesa. «En ese momento tenía un deber con mi partido. Yo lo elegí, pero también los compañeros apostaban porque diera ese paso. Y volvería a hacerlo todo exactamente igual».

En lo que respecta a los resultados obtenidos en Gijón, indicó que «percibíamos que el ambiente y la política no tienen nada que ver en estos momentos ni con los de 2011 ni con los de 2015. Y si no sabes conectar y defender tu proyecto, vienen los resultados que vienen». Apuntó en este sentido que «por más que el fondo del proyecto fuera el de la apuesta por la gestión y por seguir adelante y aunque con nosotros la ciudad avanzó y rompió unas inercias, la ciudadanía no ha entendido eso. No cabe otra cosa que respetarlo y revisar nuestras calles internas». Aseguró compartir la decisión adoptada por Álvaro Muñiz de no tomar tampoco posesión de su acta de concejal pero mantener la presidencia local de Foro. «Los dos creemos que podemos ser útiles desde la presidencia, y ayudar desde ella a quienes están en las instituciones. Esa es la posición, desdoblarnos y ayudar desde otro punto de vista». Consideró en cualquier caso que «el equipo que queda en Gijón es el mejor para defender Foro y lo que Foro quiere para Gijón. Jesús Martínez Salvador, Ana Braña y Rubén Hidalgo son los mejores concejales que hoy pueden representar nuestro proyecto en la ciudad».