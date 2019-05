En ocasiones veo... programas Un evidente ejemplo de contraprogramación. Las nuevas estrategias optan por anunciar medidas en actos de campaña donde participen las asociaciones implicadas | Tan solo IU, en versión descargable, y el Partido Popular, con categorías 'online', los tienen disponibles EDUARDO PANEQUE GIJÓN. Sábado, 18 mayo 2019, 03:48

Los programas, ¡esos grandes olvidados! Porque mientras los buzones sufren una indigestión de tarjetas censales, propaganda electoral y, en algunos casos, la comunicación de pertenencia a una mesa electoral, los programas no acaban de llegar. Ni los de antes, 28-A, ni los de ahora, 26-M. ¡Y será por comicios! Dada la improbabilidad de que esto se deba a un descuido y tenga más de confabulación en defensa del medioambiente, ¿dónde recurrir? Internet, claro. Tecleemos por orden y hagamos todo lo posible por ser ciudadanos bien informados. Hagámoslo como lo haría un usuario medio, con ávidas ansias de leer propuestas, y busquémoslo en sitios destacados, visibles y fácilmente clicables. Deber, derecho y usabilidad.

La primer en la frente. El partido en el gobierno y primero en las encuestas, el PSOE asturiano, hace agua. Que el ánimo no decaiga. Pasemos al Partido Popular. Superada la confusión inicial contemplando -a primera vista y en plena campaña- un carrusel de imágenes de Mercedes Fernández, ¡pleno! La formación ha incluido un destacado accesible desde su menú principal donde se pueden consultar sus propuestas, categorizadas en dieciséis apartados. Sí, son solo titulares. No, no cuentan cómo implementarlos ni financiarlos, pero es una avance.

Podemos Asturies no hace gala de su nombre. La versión en asturiano se anuncia para 'próximamente'. No especifican si antes o después de defender la oficialidad. Sí está disponible el documento íntegro de 180 páginas y el resumen de 34 con las medidas urgentes.

Izquierda Unida ha hecho los deberes: su programa de 68 páginas, disponible en asturiano. ¡Así no tiene gracia! Ciudadanos riza el rizo y oferta el prólogo. Eso sí, muy extenso. Por su parte, Foro se marca un quiero y no puedo. Un buen día escribieron el índice y les pilló el toro. Lo han ido rellenando a trozos, donde algunos puntos remiten a otros vacíos. El apartado 4.11, al no clicable 3.6. Fascinante.

Faltan los programas, sí, pero no los carteles. En todas sus versiones, los tradicionales de papel pegados con cola y escoba y los modernos digitales, que llegan como postales en mails y mensajes de whatsapp. Aunque algunos con clamorosos errores, como es el caso del que anuncia al candidato del PP de Gijón: en lugar de presentarlo como Alberto López-Asenjo García lo hace como Alberto López García-Asenjo, que así se apellidaba antes el candidato en cuestión.