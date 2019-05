Los partidos reciben el sondeo entre la prudencia y las críticas Barbón pide «no dar nada por ganado» mientras que IU, Foro, Ciudadanos y Vox restan credibilidad al reparto de escaños que plantea el barómetro Ó. PANDIELLO GIJÓN. Viernes, 10 mayo 2019, 03:47

Nunca llueve a gusto de todos y la publicación de un nuevo barómetro del CIS así lo ha vuelto a corroborar. Los partidos asturianos acogieron ayer el sondeo del ente público presidido por José Félix Tezanos con una mezcla de prudencia, optimismo y críticas. El que mejores perspectivas obtiene tras la encuesta, el PSOE de Adrián Barbón, no quiso echar las campanas al vuelo como tampoco lo hizo tras la abultada victoria de su partido en las generales. En este sentido, el candidato socialista llamó a cerrar filas para evitar cualquier tipo de euforia. «No demos nada por ganado porque no es así. No cometamos errores que por desgracia pasaron en otras comunidades autónomas», subrayó el cabeza de lista.

La candidata popular, Teresa Mallada, no criticó duramente la encuesta como si lo hicieron el resto de partidos de la derecha asturiana. En su caso optó por subrayar las notable «diferencia que hay entre los resultados de las generales y lo que pueden ser los resultados de las autonómicas». Una circunstancia que a su juicio hará más «fundamental» si cabe la campaña electoral que ahora comienza. «Estoy segura de que esto nos permitirá ganar las elecciones en Asturias. Quiero ganar, salgo a ganar y es mi único objetivo», subrayó la candidata en el acto de arranque de campaña.

El que se mostró optimista, pero con «prudencia», fue el secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa. A su juicio, «esta encuesta confirma la sensación que nos transmite la gente en cada acto y en cada convocatoria», y, además, confirma «una tendencia al alza en la que se destaca que Asturias es la comunidad con mejor resultado de Podemos».

Menos satisfecho con el barómetro se mostró el secretario de Organización de Izquierda Unida, Alejandro Suárez, quien criticó que los estudios demoscópicos como el que se hizo público ayer «tiran siempre para abajo los resultados estimados para IU. Eso ya pasó en las anteriores elecciones, en las que también, inicialmente, se hablaba de tres diputados». Por ello, afirma que el único sondeo fiable para la formación «es el de la de las urnas», donde esperan cosechar resultados positivos para Izquierda Unida y para la izquierda en general».

Favorecer «la pinza»

El sondeo resultó especialmente duro para Foro, a quien la encuesta otorga entre cero y un escaño. El secretario general del partido, Adrián Pumares, apuntó a que el sondeo del «'comando Tezanos' es una patraña perpetrada con fondos públicos y que tiene como único objetivo condicionar el voto de los asturianos el próximo 26 de mayo y favorecer que se reedite la pinza entre el PP y el PSOE». También criticó que las encuestas y el trabajo de campo se haya realizado durante la campaña de las generales.

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia del Principado, Juan Vázquez, no quiso dar credibilidad al sondeo y se remitió al resultado de las generales. «Nosotros nos fiamos de la encuesta más reciente y real que ha habido, que son las elecciones generales. Ese es nuestro suelo», sostuvo el exrector. Sus expectativas de cara al 26-M, por tanto, «son más altas».

El aspirante a presidir el Principado por Vox, Ignacio Blanco, también restó credibilidad a los sondeos al afirmar que «el CIS falla más que una escopeta de feria». «Confiamos en quienes nos apoyan. En Andalucía nos votaron en diciembre 400.000 personas y 600.000 en las generales. Vamos a más», afirmó el candidato.