«Sánchez busca complacer a Cataluña y eso no le saldrá gratis a Asturias»

Isabel García Tejerina | Directora de la campaña europea del Partido Popular «El Principado necesita un impulso y eso solo lo garantiza el PP, nadie puede asegurar que Ciudadanos no será un aliado del 'sanchismo'»

Isabel García Tejerina (Valladolid, 1968) dirige la campaña de las elecciones europeas del PP. Buena conocedora del Principado, la exministra de Agricultura visitó ayer la comunidad para colaborar en la recta final de la campaña de los populares asturianos.

-¿Se ha recuperado ya el PP del batacazo de las generales?

-Es en estas circunstancias cuando hay que demostrar la grandeza de un partido. Los resultados fueron malos, pero somos conscientes de la responsabilidad que el PP tiene con España y no vamos a quedar lamentándonos. Nos vamos a poner en pie y salir a conquistar la confianza de los españoles. En estos días, viendo las cosas tan tristes que están sucediendo en el Congreso, un PP con valores sólidamente arraigados, como la defensa de la unidad de España, es especialmente importante.

-¿El PP se fue muy a la derecha el 28-A y ahora busca el centro?

-El PP es lo que siempre ha sido, el partido que siempre ha defendido la unidad de España, también en los momentos más duros: ahora con el tema catalán, antes con el tema vasco. Ahí ha estado el PP, con unos valores sólidos: la libertad, la igualdad... Una igualdad entre españoles que pasa por la cohesión territorial. Se lo digo porque hoy vemos que el socialismo vuelve a mirar solo a Cataluña, tirando de la manta hacia allí y dejando los pies del resto de los españoles al aire. Esos principios, nuestra gestión, nuestras políticas de bajadas de impuestos, siguen ahí. Pero es verdad que es importante cómo te percibe la gente y ahí Pedro Sánchez usó el concepto de las tres derechas, metiéndonos a todos en un bloque, y esa fue una jugada de marketing político bien hecha.

-¿Piensa que la política territorial del PSOE será dañina para Asturias?

-Cuando Junqueras le dice a Sánchez 'tenemos que hablar' y este le responde 'no te preocupes', eso no será gratis para Asturias. Cuando Sánchez tire de la manta hacia Cataluña dejará al aire los pies de Asturias. El PP trabaja para los asturianos, el PSOE lo hace para complacer los caprichos de los independentistas. Y eso no será gratis para Asturias ni para Gijón. Le pongo un ejemplo. El PP dejó presupuestados 70 millones para los accesos a El Musel y la ZALIA y ese dinero desapareció de las cuentas que presentó Sánchez y que no salieron adelante, en favor de los caprichos de los independentistas.

-¿Ve margen para que el PP pueda amenazar la hegemonía del PSOE en Asturias?

-Más que margen, hablaría de una necesidad para Asturias, que necesita de un impulso, de una revitalización, de nuevos aires y oportunidades en una comunidad que tiene que hacer frente a la despoblación, el envejecimiento... Hace falta una voz fuerte que solo se oirá desde el PP para poner freno al sanchismo.

-¿Y si esa alternativa de cambio no fuera el PP sino Ciudadanos, como apunta alguna encuesta?

-A mí me preocupa que cuando votas Ciudadanos no sabes del todo bien lo que votas, alguien lo definió como una moneda al aire. Sánchez ha pedido aliados para extender el sanchismo en comunidades y ayuntamientos. Todo el mundo sabe que el PP nunca será aliado de Sánchez pero nadie puede asegurar que Ciudadanos no lo vaya a ser en comunidades y ayuntamientos.

-¿Pagará el PP asturiano sus tensiones internas, las diferencias entre la candidata y la presidenta?

-Confío en que los asturianos miren por sus propios intereses porque quien mejor les va a gobernar es el PP. Confío en que eso esté por encima de los cambios que se producen en todos los partidos y que tienen que asentarse. Espero que se vote pensando en quién tiene los mejores equipos, quién es garantía de que va a gestionar mejor, quién va a bajar los impuestos... Los mejores indicadores se dan en las comunidades y los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular.