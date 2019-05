«Siempre he sido curiosa, de ahí mi gusto por los idiomas» Miércoles, 22 mayo 2019, 04:48

«Por circunstancias vitales, tengo desde niña un elevado sentido de la responsabilidad, que ha marcado mi carácter. La cultura del esfuerzo que me inculcaron en casa hizo el resto, para tomar todo lo que he emprendido en mi vida con el compromiso de intentar hacerlo lo mejor posible y de terminar lo que empiezo. Mis amigas dicen que soy el almacén de todos nuestros recuerdos. Cuido las relaciones personales desde la honestidad y la lealtad. Me encanta compartir tiempo y largas horas de conversación con personas que aprecio y con las que me puedo reír. Disfruto cocinando, viajando y antes organizando los preparativos de esos viajes... Siempre he sido curiosa, de ahí también mi gusto por los idiomas».