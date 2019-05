Vázquez asegura que sus expectativas electorales «son cada día mejores» Rosario Fernández, Salvador Pereira, Soraya Rodríguez y Juan Vázquez, ayer, en Llanes. / NEL ACEBAL «No permitiremos que España reciba ni un solo euro menos de los fondos europeos», promete la candidata Soraya Rodríguez ANA MORIYÓN OVIEDO. Viernes, 24 mayo 2019, 02:38

Total optimismo en Ciudadanos. El candidato de la formación naranja a la Presidencia del Principado, Juan Vázquez, aseguró ayer que sus expectativas electorales de cara a los comicios autonómicos convocados para este domingo son «cada día mejores» y se mostró convencido de que, a partir del lunes, su formación tendrá un papel «decisivo» en la construcción de una región más dinámica, con más empleo y más riqueza. Esto es, en palabras del exrector de la Universidad de Oviedo, «la Asturias de las oportunidades».

El candidato de Ciudadanos comentó ayer, durante una visita a las instalaciones de Astilleros Gondán en Figueras (Castropol), que las expectativas de su equipo «son cada día mejores y así lo percibimos en el ambiente, en las personas y en los contactos que tenemos», señaló.

Vázquez puso a Astilleros Gondán como ejemplo de ese polo industrial «a veces desconocido» que tiene Asturias y que hay que preservar «como base de la dinamización del occidente». Tras recordar que esta empresa tiene problemas como la necesidad de dragado de la ría o la carencia de una formación profesional «adecuada», el candidato expresó su compromiso de «apoyar completamente» a la industria asturiana, tal y como recoge Efe.

Horas más tarde, en Llanes, la número tres de la lista de Ciudadanos al Parlamento Europeo, Soraya Rodríguez, participó en un acto del partido en el que afirmó que la cita electoral europea «es decisiva» porque «tenemos grandes retos inmediatos que afectan a España y comunidades autónomas como Asturias».

De este modo, recordó que el Principado recibe de la UE «fondos muy importantes como el fondo marítimo y de pesca, del que Asturias recibe el 4,1% del total de España» y se comprometió a que no haya «ni un solo euro menos en el futuro presupuesto comunitario para estos fondos europeos».

Política Agrícola

Otro de los retos inmediatos en Europa que también afecta a Asturias es, según indicó Rodríguez, acabar el diseño de la futura reforma de la Política Agrícola Común (PAC). La candidata a las europeas subrayó que es importante para Asturias desde el punto de vista ganadero y también en lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental y con el desarrollo rural. En ese sentido, indicó que «plantearemos una demanda muy clara, la PAC no puede verse disminuida y España, como potencia alimentaria, agrícola y ganadera, no puede dejar de percibir ni un solo euro». Soraya Rodríguez concluyó afirmando que «en Ciudadanos tenemos el compromiso de convertir esta próxima legislatura no en la de las grandes declaraciones y de las grandes intenciones, sino en la de las grandes acciones».