Vázquez: de examinador a examinado ¿Qué tienen en común? Un resultado aún incierto. / MARIO ROJAS PSOE y PP priorizan el 'target' social de mujeres mayores de 45 años, mientras que Foro pone el foco en los varones con menos de 34 años EDUARDO PANEQUE GIJÓN. Sábado, 25 mayo 2019, 02:44

Campaña y se acabó. Se agota el curso escolar para unos, y la primavera de comicios para todos, electores y elegibles. Del segundo grupo, el exrector Juan Vázquez, quien empezó el curso como lo acabó, en las aulas. Pero mientras sus alumnos se habrán pasado este ciclo estudiando (y queremos pensar que disfrutando de la juventud), él ha combinado unos meses de jugar a deshojar la margarita sobre dar el 'sí quiero' a Ciudadanos con otros correteando por toda Asturias gritándolo a los siete vientos. Ya que referenciamos a los números, dos matices: aunque durante las campañas uno haga de casi todo y la foto con una naranja en mano era facilona, hubo un tiempo en que su destello se contorneaba por la órbita socialista del todavía presidente, Javier Fernández; por otro lado, quien dice Asturias, dice -como se analiza unas páginas más atrás-, 17 concejos. Pueden parecer pocos, que lo son. Pero siendo justos, en la media. Juan Vázquez no tendrá que esperar un número de días incierto para conocer su evaluación. ¿Con qué ánimo llega al examen del domingo? Lo contaba en redes sociales, durante la prueba, con su foto 'postureo', claro: «Las obligaciones académicas no paran ni el último día de campaña electoral. Hoy me ha tocado examinar a mis alumnos en la universidad y el domingo es mi turno. Tengo buenas expectativas para el examen del 26M y ¿vamos a por nota?». Ésta dependerá de su propio criterio de evaluación: crecer en votos, duplicar en escaños, ser necesario para la gobernabilidad o 'sorpasar' al rival. En el uso de nuevas tecnologías progresa adecuadamente: ayer se montó un cuádruplex con jóvenes que viven fuera; hace una semana, visitó un sala de videojuegos para apoyar el sector.

El gasto en publicidad social

El domingo, y en función de los resultados, se podrá evaluar el impacto que han tenido las diferentes estrategias sociales. Una cosa ya está clara: las campañas personalísimas no son coto privado de líderes nacionales. Las todavía dos formaciones mayoritarias -PP y PSOE- han priorizado las páginas de sus candidatos sobre las suyas propias. Curiosamente no lo ha hecho Foro Asturias, a pesar de que su candidata, Carmen Moriyón, triplica en seguidores a Adrián Barbón y Teresa Mallada en Facebook. La terna ha puesto parte de su inversión en esta red, aunque apuntando a 'target' diferentes: populares y socialistas, mujeres de 45 años en adelante; Foro, hombres menores de 34. Por su parte, Ciudadanos y Podemos han puesto el foco en Instagram.

Un último deber para la jornada de reflexión. Si recitamos, así de seguido: 'Que no dividan tu fuerza', 'Asturia cambia y avanza', 'La Asturias que quieres', 'Asturies en tus manos', 'La Asturias de las oportundiades está a un voto', 'Tu voz en Asturias' y 'La izquierda que suma', ¿cuántos sería capaz de asociar a cada partido? ChinPum.