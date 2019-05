«Votar a Ciudadanos es no aprovechar la posibilidad de cambio en Asturias» Teresa Mallada, con una de las letras de la palabra 'Asturias' con las que los candidatos posaron para EL COMERCIO. / DANIEL MORA Teresa Mallada | Candidata del PP «La izquierda es igual a ineficacia en la gestión, mientras que mi eficacia la he demostrado siendo presidenta de Hunosa» ANA MORIYÓN GIJÓN. Jueves, 23 mayo 2019, 03:06

Teresa Mallada (Cabañaquinta, 1973) está convencida de que los ciudadanos quieren un cambio de Gobierno en el Principado y presenta su proyecto como el único con capacidad y solvencia para conseguir ese giro que Asturias necesita. Advierte a quienes piensan en Ciudadanos como alternativa de que votar a Juan Vázquez es, precisamente, «desaprovechar» esta posibilidad ya que, asegura, el exrector de la Universidad llegará a un acuerdo con Adrián Barbón tras el 26-M. «Ya están negociando puestos», mantiene. Ella, por contra, afirma que aún no está pensando en pactos. «Los planteamientos de Ciudadanos son de izquierdas», rechaza, y con Foro prefiere no hacer planes. «Habrá que ver si consigue representación».

-A tres días del 26-M, ¿cuáles son sus impresiones?

-Las impresiones son buenas porque creo que los asturianos tienen claro que quieren un cambio en el Gobierno del Principado. El problema es que hay mucho desconcierto porque hay gente que no sabe muy bien cómo llevar a cabo ese cambio y piensa que votando a cualquier partido distinto al que gobierna se puede conseguir. Y eso no es así.

-¿Y por qué no es así?

-Porque, obviamente, si en lugar de apostar por el partido que lidera el centro derecha, que es el PP, se opta por otra opción, como puede ser Ciudadanos, al final ese cambio no se va a producir porque Vázquez va a pactar con el PSOE.

-Se la ve muy segura de eso.

-No tengo ninguna duda. Es más, me atrevo a decir que ya están negociando puestos.

-¿Cuál consideraría un buen resultado?

-El que consiga el cambio en Asturias liderado por el PP.

-Las encuestas no son muy favorables para su formación. ¿Le preocupa?

-Lo que me preocupa es que al final no se produzca ese cambio. Me parece que tenemos ahora mismo una oportunidad de que Asturias cambie y sería una pena que se desaprovechara votando a Ciudadanos.

-¿Teme que el PP deje de ser la alternativa al PSOE?

-Eso no se va a producir ni muchísimo menos porque Ciudadanos no es una alternativa al PSOE.

-Lo que parece claro es que no va a haber mayorías absolutas y que todos necesitarán pactar si quieren gobernar. ¿Ha pensado ya cuál es su socio preferido?

-No, eso no me lo planteo aún. Lo único que conozco es que los planteamientos de Ciudadanos son de izquierdas y, por eso, es difícil compartir muchas de las cuestiones que traslada esta formación, que está haciendo un seguidismo total del PSOE. Y las propuestas de otros partidos que puedan tener representación, a día de hoy, todavía no las conozco como para poder hablar de acuerdos.

-¿Tanto se diferencian sus propuestas con las de Ciudadanos?

-Ciudadanos está repitiendo lo que está diciendo el PSOE. No tiene un planteamiento propio que suponga una ruptura con lo que venimos teniendo hasta ahora. Hay que recordar que en todos los temas estructurales Juan Vázquez ha estado asesorando al PSOE, por lo tanto entiendo que no hay mucha diferencia.

-Y con Foro, con quien ha concurrido hace un mes a las elecciones nacionales, ¿será posible llegar a acuerdos postelectorales tras el 26-M?

-Habrá que ver si consigue representación autonómica. Las encuestas prácticamente no le dan representación.

-¿No cree, en cualquier caso, que hay mucha derecha para tan poca tarta?

-Mucha, demasiada. Por eso yo apelo al voto útil. Los ciudadanos deben saber que solo con el voto al PP se puede conseguir el cambio.

-¿Qué les distingue del resto de las formaciones de la derecha?

-Una reforma fiscal que afecta a todos los ciudadanos, una apuesta por una formación diseñada con los empresarios para que la oferta se ajuste a la demanda y consigamos el empleo que necesita Asturias, una formación universitaria con la creación de una consejería de Innovación, Empresa y Universidad, una apuesta clara por el mundo rural con propuestas concretas para el occidente y otras para el oriente, una agencia de desarrollo regional del turismo que dependa de Presidencia y otras muchas medidas que únicamente plantea el PP.

-¿Hasta qué punto cree que los problemas internos del partido están embarrando su campaña?

-Los problemas son el pasado, solo hay que ver nuestros actos electorales. Cualquier persona que ponga esto como motivo para no votar al PP está buscando una excusa clara.

-Se ha conocido recientemente el auto del TSJA en relación al caso de los anónimos de Luis Venta, que entiende que se trataría en todo caso de una falta y que por lo tanto el exsecretario general del PP no tiene condición de investigado. ¿Mantiene que fue un comportamiento indigno?

-Los afiliados del partido son libres para decir lo que quieran en cada momento.

-¿Dígame cuál es la primera medida que se compromete a llevar al Parlamento asturiano?

-La primera medida está relacionada con el empleo. Asturias necesita crear puestos de trabajo y para ello el dinero de los contribuyentes tiene que estar en los bolsillos de los asturianos. Así que lo primero que hay que hacer es una profunda reforma fiscal.

-¿Para mejorar los servicios públicos cree que hay que invertir más en ellos o solo mejorar la gestión?

-Hay que mejorar la gestión y es absolutamente falso que los servicios públicos empeoren si hacemos una reforma fiscal y disminuimos los ingresos. Eso lo dice la izquierda porque no sabe gestionar, y más Adrián Barbón, que es el único candidato que nunca ha trabajado fuera de la política. La izquierda es igual a ineficacia en la gestión mientras que mi eficacia la he demostrado siendo presidenta de Hunosa.

-El PSOE lleva toda la campaña advirtiendo del riesgo de «involución» y de privatización de los servicios si llega la derecha. ¿Habrá privatizaciones?

-Es una manera de intentar sembrar el miedo en la población. Le ha servido en las generales a Pedro Sánchez y cree Barbón que también le va a servir a él. Es fruto de su propia incapacidad y de su inseguridad para gobernar y, obviamente, lo único que ha hecho en esta campaña es criticar por criticar y no aportar soluciones.

-En materia de infraestructuras, ¿cuál será la máxima prioridad del PP?

-Hay muchísimas prioridades pero, obviamente, la finalización del AVE es una de ellas. La consideramos una infraestructura de Estado y tenemos que ponernos todos de acuerdo para terminar esta obra lo antes posible porque Asturias no puede seguir retrasándola.

-¿Hay varita mágica para frenar la sangría demográfica?

-Nuestra solución pasa por implantar medidas concretas para los asturianos que viven en las zonas que están sufriendo la mayor despoblación: el oriente, el occidente, las comarcas mineras y algunos concejos del centro, como son los de la Senda del Oso. Por ejemplo, deducciones fiscales, ayudas directas tanto para emprender, subvencionando la cuota de autónomo, como para la conciliación, con ayudas a las familias con niños de cero a tres años.

-¿Está Asturias preparada para el reto que supone la transición energética?

-Para conseguirlo es necesario tener un Gobierno que se atreva a dar la cara y poner sobre la mesa del Ejecutivo nacional las verdaderas necesidades de la industria asturiana. Y Barbón nos ha demostrado que no se atreve, porque tiene miedo a perder su puesto en el PSOE. No obstante, para el PP es igual de importante la gran industria que la pequeña, por eso entendemos que desde Asturias hay que apostar también por apoyar a los autónomos, comerciantes y otros sectores productivos como es el agroalimentario y el turismo. Pero también actividades como la caza o la pesca, que son fundamentales para dinamizar la economía y que también son industria.

-Muchas de esas políticas dependen del Gobierno central. ¿Cómo espera que sea la relación con Sánchez?

-No tiene por qué ser una mala relación. Simplemente tiene que ser una relación en la que desde Asturias se pidan con firmeza las necesidades que tiene nuestra región, y eso, conociendo al candidato socialista, va a ser imposible si gobierna en Asturias.

-Foro reclama al Gobierno central una deuda histórica. ¿Usted la comparte?

-Creo que hay que negociar una buena financiación autonómica para Asturias que se base en criterios de despoblación, de envejecimiento, pero también que, en lugar de tener en cuenta la renta per capita de Asturias, que es muy alta por las prejubilaciones, tenga en cuenta el PIB. Pero me temo que, una vez más, si gobierna Barbón lo que dependa del Estado no lo conseguiremos.

-¿Ve viable llegar a un consenso en Asturias en relación con la financiación autonómica para ir de la mano a Madrid?

-Siempre que he tenido responsabilidades he hecho del diálogo mi forma de trabajo. Yo he llegado a acuerdos en la empresa pública con organizaciones sindicales tanto con CCOO como con UGT.