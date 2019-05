La elección de la cuarta urna Un total de 39 parroquias rurales en Asturias eligen hoy a su alcalde pedáneo DAVID SUÁREZ FUENTE Domingo, 26 mayo 2019, 12:42

En la mayoría de los colegios electorales los vecinos tienen que votar a tres urnas, para elegir a sus representantes en el Ayuntamiento, en la Junta General del Principado y en el parlamento europeo, pero en 39 parroquias rurales de Asturias, los votantes tienen que depositar además una papeleta extra, de color verde, para elegir al alcalde de su parroquia rural.

Una elección que es de las más importantes, ya que «la administración local menor es la más cercana al ciudadano», dijo Andrés Rojo, presidente de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales, quien se presenta como único candidato a la Alcaldía de la parroquia rural de Villamayor en Piloña. Urna que en ocasiones «genera confusión», y que muchos vecinos, sobre todo los más mayores, acuden a preguntar a la mesa.

Rojo explicó que en estas entidades los políticos, «no cobran sueldo, la gente trabaja desinteresadamente». Se administran con los pocos recursos que tienen, en el caso de la de Villamayor, con los ingresos del agua y de la venta de la madera de los montes. Administración local que «tenemos la misma responsabilidad que los Ayuntamientos», destacó Rojo, poniendo en valor a las parroquias rurales asturianas que, «no se deben perder», dijo indicando que en España hay 3.525.

En Valdés hay dos de estas parroquias, la de Barcia y Leiján, a la que concurren cuatro candidatos, y la Trevías, en la PSOE, PP y Foro, han presentado candidato. Una urna que no pasa desapercibida, ya que en el caso de Trevías, los tres candidatos están presentes en la mesa como interventores de sus partidos. La alcaldesa, la socialista Sandra Gil, coincidió con Rojo en que «es la administración más cercana», y destacó el modelo de elección en el que los ciudadanos, «eligen directamente a su alcalde». A pesar de ellos algunos vecinos deciden no votar en esta urna de color verde, en la mayor parte de los casos, por no haber recibido en sus domicilios por correo la papeleta del que será su futuro alcalde.

Las parroquias rurales se dividen en función de su población. Asturias cuenta con diez con más de 250 habitantes. Son las de Santa María de Llás, en Cabrales; San Juan de Piñera, y Lamuño, Salamir y Artedo, en Cudillero; Zarréu, en Degaña; Barcia y Leiján, y Trevías, en Valdés; Villamayor, en Piloña; Los Cabos, Agones y Somado, en Pravia. Las 29 restantes tienen 250 o menos habitantes. Son las de San Martín del Valledor, en Allande; Pandenes, en Cabranes; Brañas/Leitariegos, en Cangas del Narcea; Orllé, Caliao, Bueres, Nieves y Gobezanes, en Caso; Faedo, Corollos-La Fenosa-Villairín-Orderías, La Tabla, Mumayor y Beiciella, San Cosme y Ballota, en Cudillero; Gio, en Illano; Sobrefoz, en Ponga; Bances, Santianes del Rey Silo, Sandamías, Folgueras, Loro, Escoredo y La Castañal, en Pravia; Endriga, Saliencia y Arbellales, en Somiedo; Parmu, Fresnéu, La Foceicha y Taxa, en Teverga; y Busmente-Herías-La Muria, en Villayón.