El resucitado de Trevías al que le permitieron votar
DAVID S. FUENTE
Domingo, 26 mayo 2019, 10:10

Esta mañana ha podido ejercer su derecho al voto, Antonio López López, vecino de Trevías que el pasado 28 de abril, no pudo votar ya que lo habían dado por muerto. Lo hizo con un permiso especial del juzgado, pasadas las 9.30 horas, donde al entrar al colegios varios miembros de la mesa le cantaron «no estaba muerto, estaba de parranda», bromeando sobre la situación vivida en las pasadas elecciones.

López se tomó con humor está situación, pero hoy vota «con mucho orgullo», ejerciendo su derecho al voto en las elecciones municipales y autonómicas, «no voté al candidato de la Parroquia ni a Europa porque no las entiendo», dijo este vecino de Trevías que a 77 años, recordó que hasta el pasado abril, «siempre había votado aquí».

Este vecino acudió a votar acompañado de su mujer María Ángeles Rodríguez, quien recordó que «a mi me llegó la tarjeta censal, pero a él no», y se alegró de que no le hubiesen quitado la pensión, «menos mal que no le quitaron la paga», dijo la mujer entre risas.

López tuvo que acudir al Ayuntamiento para arreglar su situación, al no aparecer en el censo y cual fue su sorpresa cuando le dijeron «aparece usted como fallecido», le dijo la funcionaria, que tampoco salía de su asombro.«Al principio me puse algo nervioso, pero luego me lo tomé con humor», dijo en declaraciones a EL COMERCIO. Para arreglar su situación, desde la Casa Consistorial tuvieron que llamar a la sede judicial de Luarca, donde insistían en que también aparecía como fallecido. Desde allí le han dado una autorización especial para poder ejercer su derecho al voto, que los miembros de la mesa ya esperaban, a pesar de que todavía no figuraba en el censo.

A este maderista jubilado, aún le cuesta creerse lo ocurrido: «Estoy más vivo que nunca», bromeaba, al tiempo que recordó lo ocurrido en las elecciones de abril.

Ahora todos sus vecinos hablan de su caso que el propio resucitado calificó como «cachondeo», al tiempo que reflexionaba sobre lo ocurrido, «es extraño, yo seguí yendo al médico, comprando mis medicinas y cobra mi pensión», dijo sin entender como era posible hacerlo si realmente hubiese estado muerto. El resucitado, como lo nombran los vecinos pudo votar, y lo hizo sintiéndose «más orgulloso que nunca».