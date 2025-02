Álvaro Martín: «El ciudadano ve actitudes infantiles en sus líderes»

PABLO CALVO Jueves, 7 de noviembre 2019, 07:36 Comenta Compartir

Álvaro Martín Uriol (Llerena, Badajoz, 1994) se proclamó campeón de Europa de los 20 kilómetros marcha en Berlín 2018 y es uno de los atletas españoles con mayor proyección, aunque con 25 años ya ha participado en dos Juegos Olímpicos. Entre prueba y prueba no ha perdido el tiempo. Se ha graduado en Ciencias Políticas, y se nota.

-¿Cree que habrá Gobierno después del 10-N?

-Es obligatorio. El hartazgo o el cabreo empieza a ser evidente. Además, España necesita enfrentarse a los retos con un gobierno estable: Cataluña, la recesión económica que se acerca y Europa. No sé si la izquierda podrá entenderse entre ella o habrá un pacto entre izquierda y derecha, pero es necesario que nuestros líderes empiecen a tratarse de iguales.

-¿Quién cree que va a ganar?

-El resultado más previsible es una nueva victoria del PSOE. Ahora bien, ser ganador de unas elecciones y no saber pactar para gobernar es la mayor derrota posible.

EL DETALLE: Sobre cataluña... «La solución es difícil porque supone aceptar diferencias a la hora de abordar la identidad española, pero mi lema sería el mismo de la UE: Unidos en la diversidad»

-¿Por qué cree que los políticos son incapaces de pactar?

-Nuestro sistema electoral se diseñó para conseguir mayorías estables. El bipartidismo imperfecto o multipartidismo moderado ha producido una generación de líderes políticos que solo con ganar las elecciones, tenían las llaves para gobernar. Este sistema, aún imperante, se ha roto con la irrupción de nuevas formaciones. Los dos bloques, PP y PSOE, nunca habían tenido que competir en su mismo bando, y esta nueva realidad, el sentarte en una misma mesa a negociar sabiendo que no tienes una mayoría aplastante, provoca una situación de bloqueo. El ciudadano ve a sus líderes políticos con actitudes infantiles a la hora de pactar.

-¿Considera que los partidos y sus líderes son un problema para España, como dice el CIS?

-Los partidos no son el problema, son los líderes. Es verdad que todas las organizaciones han tenido que 'democratizarse', pero los líderes que surgen siguen muy anclados en el pasado. Los egos, la envidia, … son sentimientos muy unidos a la ciencia de la 'kratología' (obsesión por el poder). Ya no es cuestión de quién liderará, sino quiénes olvidarán ese egoísmo primitivo y buscarán la manera de sentarse, negociar, pactar y gobernar. En ese orden.

-¿Tiene solución a corto plazo el conflicto en Cataluña? ¿Cuál?

-El independentismo catalán no es algo nuevo. Ortega y Gasset ya hablaba de ello. No tiene una solución a corto plazo. Y si existiera esa fórmula 'mágica', sería dormir a la bestia para resurgir en un futuro. El problema no es 'Cataluña', es España en sí. Y la idea de España debe surgir a través de la complejidad de este país, con sus particularidades dentro de cada región. La solución es difícil porque supone aceptar diferencias a la hora de abordar la identidad española (robada y lucida orgullosamente por la derecha) y es costosa políticamente porque requiere reformas de la Constitución para adaptarnos a un modelo federal. Pero soy optimista y si tuviera que escoger un lema, sería el de la Unión Europea: Unidos en la diversidad.

-¿Qué medida considera que debería adoptar el nuevo Gobierno como prioridad?

- Debe hacer frente al caso catalán, preparar la economía para la posible recesión, estar a la altura de los desafíos de la Unión Europea, el cambio climático, proteger el trabajo digno, garantizar las pensiones... Pero como deportista creo que es necesaria una nueva Ley del Deporte. El deporte minoritario (todo aquello que no es fútbol, baloncesto y tenis), vive de la 'caridad' de la Liga de Fútbol porque hay que saber que gracias al 1 % de los derechos televisivos del fútbol se está pagando la Seguridad Social de los deportistas de alto nivel, entre otras cosas.