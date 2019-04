La batalla por el voto se libra en Spotify El candidato popular a la Presidencia, Pablo Casado, tocando el bajo en un programa de televisión. / E. C. Adriana Lastra se ha convertido en la 'influencer' musical del PSOE y responsable de que suene 'Sweet Child O' Mine' en cada mitin EDUARDO PANEQUE GIJÓN. Martes, 23 abril 2019, 05:01

Por un lado están las audiencias de los debates y por otro el número de reproducciones en las listas de Spotify. Dos cifras de audiencia nada desdeñables y con públicos no necesariamente diferentes. El votante puede estar en redes sociales, sí, como demuestran las intensas estrategias de los partidos a este respecto, pero también en algo tan primario como la música. Y si los eslóganes ya son una declaración de intenciones en sí misma, el ritmo al que suenan no lo es menos.

PSOE y PP son las dos formaciones que han trasladado con mayor intensidad la batalla dialéctica a los escenarios. Dando una vuelta por las listas de reproducción creadas con motivo del 28-A, ahí está la confrontación: 'Resistiré' frente a 'Viva España' como declaración de intenciones. A renglón seguido, el batiburrillo sonoro con ánimo de contentar a todos, que para algo son dos partidos que se dicen o se autoproclamaron en algún momento de su historia reciente, de centro.

Y mientras entre los socialista suena desde Camela hasta el tema que representará a TVE en Eurovisión ('La venda'), los populares hacen hueco a Maluma o al grupo del hijo de su ex tesorero Luis Bárcenas, Taburete. Pero el duelo de los duelos, el de las dos Españas, el que levanta pasiones es Isabel Pantoja vs Rocío Jurado. Los de Casado van con la primera, Sánchez con la de Chipiona. Pero no todo está perdido para el diálogo. Hasta rivales declarados son capaces de encontrarse en The Beatles, Rosalía o Leiva.

Éste fue, precisamente, la última recomendación de Adriana Lastra quien, además de ser candidata y vicesecretaria del PSOE, es la 'influencer' musical del partido. De su sello es que suene 'Sweet Child O' Mine'; de Guns N' Rose antes de cada mítin y de educar a futuras generaciones en Florence + The Machines o AC/DC.

Ciudadanos no aparenta ser una de las formaciones más marchosas del momento aunque quizá la 'procesión vaya por dentro'. Eso sí, en un intento de llegar a ese voto joven urbano, montaron un rap colectivo en castellano y catalán durante la última campaña de Inés Arrimadas en Cataluña. De otra pasta está hecho su líder. Albert Rivera se declaró fan de la música electrónica de David Guetta. Y por las imágenes que publica en sus redes sociales, de Malú, claro. Pablo Iglesias, por su parte, es más de pasar a la acción. De cogerse la guitarra y versionar a Javier Krahe, como ya demostró en televisión. Sus otros iconos musicales son Camarón o Mercedes Sosa. Vox ha ido un paso más allá. Sí, también en esto. No ha elegido un tema para sí pero ha aplaudido la versión que le ha hecho un seguidor a partir de un tema de Juanes. El resultante se llama 'A Vox le pido' y como era de esperar no ha gustado al cantante que ve como una y otra vez sus canciones son tomadas por partidos de derechas para sus campañas.