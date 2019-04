Las campañas electorales en los tiempos de 'selfis' El líder de Vox, Santiago Abascal Ciudadanos lidera el número de anuncios activos en la red social Facebook antes de los dos debates decisivos EDUARDO PANEQUE GIJÓN. Lunes, 22 abril 2019, 16:27

¡Que levante la mano quien no sepa qué es un 'selfi'! Este anglicismo goza ya casi de tanta popularidad como los términos 'email' o 'chat'. ¡Hastas nuestras madres lo conocen! Ejemplos de la farándula al margen, Obama primero y Clinton después, popularizaron su uso. ¿Qué votante de Hillary no tiene una foto junto a ella? Y si no lo consiguió podía descargar la aplicación desarrollada por su equipo de campaña mediante la que se podía publicar un autoretrato desde cualquier rincón de tu casa. Perdió pero que le quiten lo 'bailao' como 'influencer'. La moda ha tardado en llegar a España pero ya lo hace a mil por hora como demuestra esta campaña electoral. ¿Qué líder ha evitado echar la mano al bolsillo, sacar el teléfono móvil e inmortalizar la aclamación de las masas? Esta la nueva moda que, según en manos de quien se deje, puede convertirse en un ejercicio más de ensimismamiento o de mirarse el ombligo. Pero también puede convertirse en un arma de doble filo. Si Rajoy acabó atrapado por declaraciones grandilocuentes como las de «quiero para España un gobierno como el que preside Matas » -acabando aquello como acabó-, lo mismo puede suceder cuando uno ignora quién aparece en las fotografías. El 'selfi' es considerado una de las herramientas todopoderosas para captar el voto de los más jóvenes. Útil para llegar a la gente y además nos hace parecer modernos. Incluso los hay que rizan el rizo y consiguen el doble salto con tirabuzón. Véase la polémica -y pensada- foto de Pablo Casado. La foto de la foto. Aquella en la que se podía leer en una carcasa: «¿Qué república ni qué cojones? ¡La República no existe! ¡Idiota!». Objetivo conseguido, y todos a hablar de ello.

Ese pretendido votante 'millenial' probablemente esté pendiente de los dos decisivos debates que arrancan hoy. Y por si no fuese así o para reforzar su sentimiento de voto, los eficaces anuncios de Facebook. La publicidad en esta plataforma sigue creciendo conforme avanza la campaña. En estos momentos, la carrera es liderada por Ciudadanos, con más de un centenar de anuncios repartidos por toda España, seguidos por Podemos, el PSOE y, cerrando, el Partido Popular que solo mantiene dos reclamos.