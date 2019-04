«El PP de Casado ya no es el de antes, es otro y tienen que confiar en nosotros» 02:24 Paloma Gázquez, cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias. / DANIEL MORA Paloma Gázquez | Candidata del PP al Congreso por Asturias «A Ciudadanos te lo encuentras por la escalera y no sabes si sube o baja. Es un partido que nos desconcierta bastante y nos genera dudas» ANA MORIYÓN OVIEDO. Viernes, 26 abril 2019, 05:04

Paloma Gázquez (Málaga, 1969) se estrena como candidata al Congreso por Asturias de un partido al que ella se refiere como «renovado» y en el que, opina, quienes se han sentido desilusionados, ya pueden volver a confiar. Un partido que, asegura, defiende los mismos valores que Vox, pero que se diferencia de la formación de Santiago Abascal porque, además, presenta un programa económico capaz de sacar al país del agujero en el que, dice, el PSOE ha vuelto a meter España en solo diez meses. Rehuye cualquier alusión a la crisis interna que sufre el PP asturiano y asegura que el mejor regalo que puede tener para su quincuagésimo cumpleaños, mañana, es que Sánchez abandone la Moncloa.

-Las encuestas vaticinan una caída del PP en estas elecciones. ¿Están preocupados?

-Hay que ver el resultado final. Como siempre, la mejor encuesta es la urna.

-Hay un porcentaje muy alto de indecisos. ¿Cómo les convencería?

-Somos indudablemente los que presentamos el mejor programa y el mejor proyecto para España. Hemos demostrado que económicamente somos capaces de salvar el país y lo podríamos volver a hacer, porque Pedro Sánchez está dejando una situación de crisis prácticamente igual a la que heredamos en su día de Felipe González o de Zapatero. Igual, o peor, porque esta vez el PSOE nos ha dejado una España desunida y destrozada ya que se ha echado en brazos independentistas, 'bilduetarras' y de los radicales de Podemos. Y con todo ese puzzle, sin duda el PP es el mejor para recomponer España tanto en su unidad como en su economía.

-¿Cuáles serán sus principales reivindicaciones para Asturias?

-Para Asturias nos centramos en la economía y el empleo, que es el mayor problema; garantizar las pensiones y su poder adquisitivo; la sanidad y, por supuesto, la energía. Necesitamos que nuestras industrias sean competitivas y para eso hay que conseguir que el precio de la energía lo sea. No podemos abandonar un sector que ha sido y es fundamental en nuestro territorio, como tampoco podemos abandonar la zona rural. En las alas queremos apostar por una serie de servicios, como internet o el transporte, así como crear incentivos fiscales para conseguir que estas zonas sean más atractivas.

Coalición con Foro

-¿Cómo está funcionando la coalición con Foro en esta campaña?

-Bien. Estamos dentro de la misma horquilla ideológica y además sumamos. Y todo lo que sume, ayuda.

-No se les ve hacer campaña juntos. ¿No se sienten cómodos?

-En realidad lo que estamos haciendo es distribuyéndonos en tiempo y espacio para poder llegar a todos los sitios.

-El hecho de que coincidan las dos campañas prácticamente en el tiempo, la nacional y la autonómica y local, ¿cree que ha hecho que se solapen los actos de la candidata a la Presidencia con los suyos?

-Ahora estamos todos focalizados en el mensaje nacional porque, evidentemente, lo fundamental es que Casado esté en la Moncloa. Una vez impuesto nuestro programa marco ya se podrán establecer muchas pautas en las comunidades y administraciones locales para hacerlas más competitivas. Por ejemplo, la supresión del impuesto de Sucesiones. Estamos volcados en el mensaje nacional y luego tendremos un mes para hablar de las autonómicas y las europeas.

-El PP asturiano está pasando sus más y sus menos. ¿Teme que los rifirrafes internos puedan pasar factura a su candidatura?

-En nuestra campaña no nos ha ocupado ni un solo minuto nada que no fuera nuestro mensaje de lo mejor para España y el valor seguro que Pablo Casado representa para ese futuro mejor. Los asturianos están centrados en ese mensaje que estamos lanzando de menos impuestos, menos fiscalidad, más España, mejor industria, mejores autónomos, mejores pensiones... Nada más.

-Pues desde Génova han venido ya en dos ocasiones a poner orden. ¿Están las cosas ahora más calmadas?

-Yo nunca he visto la situación mal.

-¿Teme que la llegada de Vox les repercuta negativamente en las urnas?

-Confío en que no. Es verdad que puede haber gente que estuviera un poco disgustada con determinados sucesos que pasaron hace tiempo en el PP. Sin embargo, el PP actual es un partido renovado. El presidente es un presidente renovado, con un proyecto renovado, y la mayor parte de las cabezas de lista somos nuevas. Por eso nuestro proyecto tiene que ilusionar al electorado igual que les ilusionó en su día, no hay ningún motivo para no confiar en nuestro partido. Pablo Casado defiende los mismos valores que cualquier persona que vaya a votar a Vox.

-¿Son lo mismo PP y Vox?

-Entiendo que Vox tiene un programa que puede encandilar a algunos, pero nosotros tenemos un programa que además de ideas y de propuestas de corazón, que también, tiene propuestas hechas con la cabeza. La economía es fundamental para los españoles, los empresarios acaban de pagar hace unos días el IVA y quieren tener menos fiscalidad, quiere que le cuadren los números, que sus hijos vayan a un buen colegio y poder elegirlo, quiere tener una buena sanidad.... y para todo eso hay que tener un programa de España y un programa de futuro.

-¿Quiere decir que Vox es un partido únicamente pasional?

-Sí, se puede decir que es solo pasional.

-Pero esa pasión en las encuestas le da unos diputados que, todo indica, los araña del PP...

-Por eso nuestra labor ahora es convencer al electorado desilusionado con el PP de que el de Pablo Casado ya no es el PP de antes. El partido es otro. Tienen que confiar en nosotros.

-Ciudadanos les tiende la mano una y otra vez. ¿Se la cogerán?

-Después de las elecciones estará todo abierto. No obstante, Ciudadanos nos desconcierta bastante. Aquí ya hemos visto cómo Prendes, aunque en otro partido, hizo presidente a Javier Fernández. Hemos visto cómo en Madrid o en el anterior gobierno andaluz no les tembló la mano en pactar con el PSOE. En fin, a veces te los encuentras en la escalera y no sabes si suben o bajan. Es una formación que nos presenta serias dudas.

-Todo indica que al PP no le va a quedar más remedio que confiar en Ciudadanos y en Vox. ¿Qué le parece la coalición de las tres derechas de la que tanto se habla?

-Nos parece que siempre se puede llegar a un pacto como el andaluz en el que el PP no ha perdido ni su esencia ni sus principios, y ha sido capaz de pactar con ambos. Cosa que entre ellos no fueron capaces de hacer, pero nosotros sí.

-La izquierda tacha el pacto andaluz de cataclismo.

-Pero los números están demostrando todo lo contrario. Se están demostrando los chiringuitos que tenían allí montados los socialistas, cómo estaba la sanidad, cómo estaba la dependencia, cómo estaba la educación... Mientras que nosotros ya hemos suprimido allí el impuesto de Sucesiones.