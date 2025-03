Ciudadanos elegirá el 30 de noviembre la gestora que pilotará la sucesión de Rivera

Marín reconoce que fue «un error» no abstenerse en la investidura

El catastrófico resultado en las urnas de Ciudadanos, la abrupta dimisión de Rivera, sus exiguos diez diputados presentan a un partido más débil que nunca en el que la autocrítica ha brillado siempre por su ausencia. Acostumbrados al hiperliderazgo del que fuera su referente durante trece años, ahora comienzan a surgir las primeras voces que reculan y creen que no deberían haberse enrocado en el 'no es no' a Pedro Sánchez.

Es el caso del líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, que ha considerado que fue un «error» que su partido no se abstuviera en el debate de la investidura fallida de Sánchez y eso lo han «pagado» en los comicios del pasado domingo. El vicepresidente de la Junta ha considerado que en Ciudadanos «nos hemos equivocado todos» y que Albert Rivera es el que ha asumido la responsabilidad, como ningún otro político ha hecho en este país, de renunciar al cargo.