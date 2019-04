«Antes que el colchón, en Moncloa había que cambiar las cloacas» Pilar Sánchez Vicente, con su libro que ya es 'best-seller'. / PALOMA UCHA Pilar Sánchez Vicente | Escritora «Hay que mirar hacia atrás para no olvidar la historia, pero no se puede seguir en bucle» CHELO TUYA GIJÓN. Domingo, 21 abril 2019, 05:04

Tiene un 'best seller', pero no vive de la Literatura. Es hermana del fundador del Partíu Asturianista (PAS), pero no se dedica a la política. Pilar Sánchez Vicente (Gijón, 1961) es puro ingenio.

-¿Escribe o trabaja?

-Escribo y trabajo que es mucho más complicado que hacer una cosa sola.

-Su 'Mujeres errantes' es 'best seller'. ¿No puede vivir de la literatura?

-(Risas) Nooo. Podrán vivir los grandes y, además, esclavos, sin tener una patente de corso.

-¿La de Pérez Reverte?

-(Risas) Él tiene más de corsario.

-Para tener de presidente a Sánchez, Casado o Iglesias, aquí hay que votar a Adriana, Paloma y Sofía. ¿Su 'Mujeres errantes-2'?

-(Risas). El día en el que habremos logrado la igualdad real será aquel en que tengamos tantas mujeres torrrpes (insiste en la r) gobernando como hombres torrrpes ahora.

-La política, ¿con letra entra?

-(Risas) Todos tienen su libro. Aunque no escriban bien. O ni escriban.

-Haga crítica literaria. 'Manual de Resistencia', de Pedro Sánchez.

-Hombre, él resistir, resiste (risas). Mira que le dieron por todos lados y, cuando parecía enterrado hace pop y sale. Le auguro futuro.

-Que lo más leído de su libro sea que cambió el colchón de Moncloa.

-(Risas) Antes que el colchón, podía haber cambiado las cloacas.

-Iglesias y 'Una nueva Transición'.

-Hay que mirar hacia atrás para aprender de la historia, pero no seguir en el bucle. Estamos en 2019.

-Rivera y 'Juntos podemos'. ¿Se equivocó de título o de partido?

-(Risas) Lo que pasa es que él quiere pescar en todos los caladeros. Está desesperado buscando votos.

-¿Al PP le iría mejor con el Pablo Casado que ganó la 'Sonrisa Vertical' que con el autor de 'La cuarta revolución' y que la tiene escondida en un cajón.

-Les iría mejor con alguien que supiera algo de algo.

-'La España vertebrada' y Abascal

-Prefiero seré invertebrada (risas).

-'Haz que PASe', ¿Un guiño del PSOE a su hermano?

-(Carcajadas) Si quieren la oficialidá tendrán que volver a los orígenes. ¡Igual le están tirando los tejos!

-28-A. 21 H. ¿Ganamos algo?

-Los míos no. Perdemos siempre.