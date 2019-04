ERC cree que el resultado del 28-A obliga al PSOE a sentarse a negociar con el independentismo Gabriel Rufián, número dos de ERC por Barcelona. / efe El partido que lidera Oriol Junqueras pide a Sánchez que no traicione a sus bases pactando con Ciudadanos CRISTIAN REINO Lunes, 29 abril 2019, 14:34

Esquerra Republicana ha valorado este lunes de manera positiva los resultados cosechados el domingo en las elecciones generales. Los republicanos obtuvieron 15 escaños, seis más que en la pasada legislatura y más del doble que sus adversarios de JxCat, que pasa de ocho a siete diputados. El número 2 de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, ha expresado el sentir de los republicanos. «Contentos y felices», según el mensaje que ha leído Rufián de Oriol Junqueras. ERC cree que el resultado interpela a Pedro Sánchez y le «obliga» a «sentarse en una mesa de negociación» con los independentistas. «No se trata de saber qué hará ERC con Pedro Sánchez, sino saber que hará el PSOE con Cataluña», ha señalado el diputado republicano.

A pesar de que la aritmética no hace imprescindible el concurso de Esquerra para la investidura o la gobernabilidad, los republicanos creen que Sánchez debe escuchar el resultado de Cataluña y no puede hacer que no ha visto que el independentismo es cada vez más fuerte. «Tiene que acabar la represión», ha puesto ERC como premisa para iniciar un diálogo que a su juicio debe buscar una solución democrática para que los catalanes puedan decidir su futuro. ERC, en cualquier caso, ha evitado fijar exigencias de máximos. Eso sí, insiste en que su propuesta de solución para Cataluña pasa por una mesa de diálogo en la que se pueda abordar el referéndum y medidas legislativas para afrontar la situación de los presos.

Esa es nuestra propuesta, ha dicho Rufián, que se ha mostrado abierto a escuchar las iniciativas que pudiera ofrecer el PSOE. El republicano ha pedido además a Sánchez que «tome nota» de lo que ha pasado en Cataluña y le ha reclamado que escuche a sus bases cuando ayer gritaban frente a Ferraz «con Ciudadanos, no». «Le pedimos la misma coherencia que con el 'no es no' y que no traicione a sus siglas pactando con el Ibex-35».