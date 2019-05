«Debemos buscar, sin prejucios, el apoyo de quien nos haga renunciar menos» El senador electo Francisco Blanco, en Gijón. / DAMIÁN ARIENZA «Foro ha dejado de tener sentido porque ahora el PP tiene como alternativa a Ciudadanos y a Vox, que tienen más personalidad» Francisco Blanco. Senador del PSOE ANA MORIYÓN AMORIYON@ELCOMERCIO.ES GIJÓN. Jueves, 2 mayo 2019, 01:55

La contundente victoria socialista en las elecciones nacionales lleva a Francisco Blanco (Gijón 1969) directo al Senado. Tras la resaca electoral hace balance de los resultados y rechaza cualquier tipo de «prejuicio» a la hora de buscar apoyos para la investidura de Pedro Sánchez.

-¿Ganó el PSOE o perdió la derecha?

-Las dos cosas. Los ciudadanos valoraron la acción del Gobierno socialista durante estos últimos diez meses y dieron credibilidad a un programa que apunta a revertir los recortes. Y, por otra parte, fracasó la radicalización de Vox, del PP e, incluso, de Ciudadanos, porque los tres adoptaron una postura muy radical favoreciendo una crispación que los españoles han rechazado en las urnas.

-¿Usted es más de Podemos e independentistas, o de Ciudadanos?

-(Risas) Soy más del PSOE y, como tal, queremos sacar nuestro proyecto adelante, que contó con un amplio apoyo pese a la fragmentación actual.

-Ya me entiende... ¿con cuál estaría más cómodo pactando, en principio, para la investidura?

-Con el que menos me haga renunciar a mi proyecto. No es un tema de prejuicios.

-¿Qué le parece la irrupción de Vox?

-Me parece negativa, por un lado, porque pensaba que sus planteamientos ya los habíamos superado y olvidado con la Transición y la Democracia, y veo que ahora vuelven a aparecer. Pero a la vez me siento aliviado al ver que sus expectativas quedaron bastante menguadas y que no van a formar parte de un Gobierno de derechas, como prometía Casado.

-¿A qué atribuye el batacazo del PP?

-A lo mismo que lo atribuye Casado. La competencia de Vox le hizo apostar por posiciones muy radicales y lo que consiguió fue empeorar las cosas. Ahora se ha dado cuenta y parece que quiere dar marcha atrás, pero ya es tarde. Casado ha sido tan excesivo en su forma de manipular los datos y acusarnos de escenarios no reales, como que queríamos romper España, que le ha perjudicado en los resultados.

-¿Cree que la división interna en el PP asturiano también ha afectado a los resultados?

-Cuando se llega a unas elecciones con un partido tan roto como está el PP aquí, y con una dirección nacional, además, que elige a sus representantes casi de espaldas al territorio, es evidente que acaba recibiendo el castigo de las urnas.

-¿Ve al PP capaz de recomponerse para las autonómicas?

-Sinceramente, creo y espero que no. Los cambios en un partido, cuando la dirección se equivoca de esta manera, no se consiguen de un día para otro y con las mismas personas. Implica procesos largos. Todo lo demás es maquillaje.

-¿Es el principio del fin de Foro?

-En mi opinión Foro siempre fue un partido a la contra que se presentaba como alternativa al PP, pero ya no tiene sentido porque ahora están Ciudadanos y Vox, con más personalidad que Foro que, al final, es solo Cascos. Puede ser el principio de su fin, pero eso lo dirán los ciudadanos.

-Carmen Moriyón se presenta como candidata al Principado por esta formación. ¿La ve capaz de cambiar el reparto de la derecha?

-La verdad es que no. Fue ocho años alcaldesa de Gijón, pero creo que su gestión fue negativa.

-¿Estará más cómodo como senador que como consejero?

-Mi experiencia como consejero fue muy enriquecedora, y siempre agradecí a Javier Fernández la oportunidad que me dio. Ahora voy con muchas ganas a asumir mis nuevas obligaciones confiado, además, en que la experiencia sea igualmente enriquecedora.

-Ahora que el PSOE tiene mayoría en el Senado, ¿siguen creyendo que hay que darle una vuelta a esta Cámara?

-Hay cierto consenso en eso. Debe reforzarse el Senado dotándolo de mayores competencias y de nuevas funciones. Es un instrumento ideal para tratar los conflictos territoriales, como la financiación autonómica.

-Hablando de financiación autonómica, ¿será esta legislatura la de su reforma?

-Debería, porque ya toca.

-¿Qué otras prioridades para Asturias trasladará en Madrid?

-Tenemos que preocuparnos por el cambio del modelo productivo. Hasta ahora la única política llevada a cabo por el PP fue la reforma laboral, que tenía por objeto abaratar los costes a las empresas. Nosotros creemos que debe invertirse en factores que permitan a las empresas elevar su productividad, como su capital humano, las infraestructuras, el I+D+i, la energía y otras cuestiones abandonadas y que son fundamentales para mejorar el tejido productivo que necesita Asturias.

-Ahora que va a viajar mucho a Madrid, ¿cuál es el medio menos malo, el tren, el avión o la carretera con su peaje?

-Es importante mejorarlo todo, está claro, pero supongo que la prioridad debe ser el tren. En el momento en que tengamos el AVE lo demás serán cuestiones secundarias.