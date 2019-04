No diga campaña, diga abastos Mar García, Ana Taboada y Anabel Santiago en el Fontán. / ÁLEX PIÑA Candidatos de Vox y de Unidas Podemos coincidieron en el mercado de El Fontán repartiendo publicidad electoral Los mercados de todos los concejos se llenan de políticos repartiendo folletos EDUARDO PANEQUE Gijón Viernes, 26 abril 2019, 18:07

Si usted es ese tipo de persona que no puede evitar caer en la tentación cuando acude a un mercado, nunca se haga político. Y si ya es demasiado para frustar sus planes, es momento -antes de que sea demasiado tarde- de recitar en voz alta: 'amarás un rastrillo por encima de todas las cosas'. Así sea en fecha electoral, la misma que también convalida otro dicho: 'irás con los de la feria y volverás con los de mercao'. No dejemos fuera a ninguno. ¿Por qué elegir?

La primera de las cuatro campañas electorales de esta primavera echa el cierre. Y leídos los balances de propuestas, la capacidad de movilización de unos y otros, los kilómetros recorridos y los concejos visitados, otro no menos interesante: cuántos mercadillos es posible visitar en tan solo 15 días. La respuesta se suma a otras tantas que más díficil respuesta. ¿Y este salmón? «Me lo traje de Salas». ¿Esta tetera? «Una ganga, del mercado de la Pola. ¿Este queso? Un gamonéu de oferta en Cangas de Onís.

Si de una competición se tratase y el escaño en el Congreso se dilucidara entre los candidatos con máyor número de 'check in' en los mercados asturianos, no habría duda: Paloma Gázquez no ha tenido rival. Todo empezó despacito. Tímidamente. Esperando a que el campanu asomase la cabeza y sirviera de pistoletazo de salida. María Luisa Carcedo (PSOE), Isidro Martínez Oblanca (Foro)y Sofía Castañón (Unidas Podemos) lo intentaron, pero pronto fue cosa de dos: Ignacio Prendes y la cabeza de lista de la coalición PP-Foro. No bajó la guardia en Semana Santa y siguió sumando paradas. Ya en meta, sacó su listado -y este sí llegaba hasta el suelo, no como el folio de Rivera en el debate-. A saber: Salas, Pola de Siero, Colunga, Cangas de Onís, Posada de Llanes, Panes,...

El 28-A se comprobará si este ímprobo esfuerzo tiene recompensa. Una campaña que nos han contando que era muy 2.0, pero cuyos folletos no se han repartido vía eBay o Wallapop, sino en los rastros de los de toda la vida. Ayer fue jueves de Fontán en Oviedo y reflejó esta circunstancia a la perfección, tanto que ,a escasos metros, convivieron las comitivas de Unidas Podemos y Vox. No llegaron a coincidir, pero tuvieron revolucionado a los dueños de los puestos, que lo que querían era menos charleta y más vender. José María Figaredo, para quien fue prácticamente su primer y último acto de campaña, acompañó a Cristina Coto en su puesta de largo como candidata de Vox a la alcaldía de la capital. También estaba su rival, la vicealcaldesa Ana Taboada, junto a Anabel Santiago y la candidata al Senado, Mar García.

Superado este curso acelerado de cultura popular, nuevo reto, el que habilita para responder a la famosa: «¿Cuánto cuesta un café?».