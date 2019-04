¿Aún sin tarjeta censal? Así puedes saber dónde te toca votar en Asturias Te contamos cómo averiguar el colegio, la sección y la mesa a la que te coresponde acudir el próximo 28A EL COMERCIO Gijón Miércoles, 24 abril 2019, 18:15

El próximo domingo, 28 de abril, millones de españoles están llamados a ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales. Muchos ciudadanos en Asturias desconocen aún dónde está ubicado el colegio electoral al que deben acudir porque no ha llegado a su buzón la tarjeta censal. Te contamos cómo averiguarlo si eres uno de ellos.

Todos los ciudadanos deben recibir una tarjeta en su dirección en la que figura el colegio, sección y mesa en la que le corresponde votar.

Sin embargo, aunque sea un procedimiento informatizado, son muchos votantes los que aún no han recibido esa documento. ¿Cómo saber donde votar si no has recibido esta necesaria información?

Puedes acceder a la web del INE en este enlace y simplemente rellenando los campos señalados con asterisco como obligatorios, el sistema te dará la respuesta tras dar un clic en el botón de 'buscar'.

Las páginas web de los ayuntamientos suelen tener también toda la información para ayudarte a encontrar tus datos censales.