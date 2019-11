Feito: «Estamos peor que antes»

Cautela, decepción y necesidad. Según a quien se pregunte, en el sector empresarial o sindical asturiano, se hace una valoración distinta de los resultados electorales del pasado domingo. En el sector más pesimista se ubicaría el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), Belarmino Feito, quien no dudó en asegurar que «al final estamos peor que después de la jornada electoral dado que los resultados no arrojan una posibilidad de gobernabilidad clara».

En el otro lado, se situaban ayer UGT y CC OO quienes pusieron el foco en «la subida exponencial de la derecha y la ultraderecha». Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias, subrayaba que «llevamos ya seis meses perdidos, volvemos a estar en el punto de partida y por lo tanto no podemos perder más el tiempo. Hay que derogar las principales reformas como son la reforma laboral, la reforma de las pensiones que tanto daño han hecho a la clase trabajadora y a los ciudadanos de este país». En líneas similares se manifestaba su homólogo en CC OO, José Manuel Zapico, quien, tras mandar una felicitación al PSOE por haber ganado las elecciones, miraba hacia el futuro con pesimismo: «No hicieron los deberes durante el verano y en septiembre volvieron a suspender; y ahora con la reducción de escaños se va a dificultar de nuevo el entendimiento entre ellos». Los recados para los nuevos diputados y senadores se acumulan sobre la mesa. Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, pedía «a los partidos políticos con capacidad para gobernar» que prioricen una serie de tareas como son «salvaguardar la unidad de mercado y territorial; la contención, y no aumento, del déficit presupuestario; y la capacidad de aprobar un presupuesto inversor». FEMETAL, a través de su presidente, Guillermo Ulacia, hacía un llamamiento «a la responsabilidad para que los partidos puedan constituir un gobierno estable y centrado en resolver las reformas estructurales que este país necesita para seguir creciendo en productividad y bienestar». Belarmino Feito añadía tres peticiones más: «Generosidad, altura de miras y responsabilidad» ante una situación «que no debería haberse dado nunca».

Ante la disyuntiva de los pactos, los sindicatos lo tienen claro. «Un gobierno de izquierdas ha sido lo que votaron el domingo los españoles así que es necesario que el PSOE y Podemos se pongan de acuerdo junto con el resto de grupos políticos de izquierdas», afirmaba Lanero. «Son los que deben sacar al país del atolladero» y cambiar un modelo que en la actualidad está regido por los presupuestos del PP», apostilla Zapico.

También se ha pronunciado el ámbito académico a través de la Conferencia de Rectores y a cuyo manifiesto se suma Santiago García Granda, rector de la Universidad de Oviedo. «Todo el esfuerzo para ser una potencia en producción científica de calidad, en eficacia y eficiencia no puede echarse a perder si la situación de bloqueo que padecemos se mantiene más tiempo y nos descolgamos del tren del Desarrollo», subrayaba.