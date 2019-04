Foro afirma que la memoria histórica de los asturianos es la del paro que dejaron González y Zapatero Para el secretario forista, Adrián Pumares, «los asturianos no deben de olvidar que en 1996, los gobiernos de Felipe González dejaron en España 1.300.000 parados más que en 1982, y Zapatero dejó en España 3.000.000 de parados más que los que había en 2004» EUROPA PRESS Viernes, 12 abril 2019, 12:20

El secretario general de Foro, Adrián Pumares, ha afirmado este viernes que «la creación de empleo es la prioridad para Asturias de la política de Foro porque la memoria histórica recuerda que fue la región más castigada por el paro que dejaron los gobiernos de González y de Zapatero».

Pumares ha realizado estas manifestaciones en la presentación del programa con el que Foro concurre a las Elecciones Generales del próximo 28 de abril, bajo el título 'Por el empleo'.

Para el secretario forista, «los asturianos no deben de olvidar que en 1996, los gobiernos de Felipe González dejaron en España 1.300.000 parados más que en 1982, y Zapatero dejó en España 3.000.000 de parados más que los que había en 2004». Por eso, Pumares ha advertido de que «no podemos repetir por tercera vez unas políticas socialistas cuyos resultados son bien conocidos. Cambiaremos las políticas insensatas que está aplicando el Gobierno de Pedro Sánchez, y que amenazan a nuestro país con volver a los desastrosos datos de paro que nos dejaron las legislaturas de Zapatero».

Según Pumares, «lo que necesita España no son medidas demagogas e irresponsables, sino que necesita el cambio que proponemos desde Foro para mejorar su competitividad y su nivel de empleo».

Pumares ha anunciado que «para crear empleo, Foro apuesta por la competitividad y no por una economía subvencionada y clientelar, por impulsar nuevos sectores con futuro y por fomentar el espíritu y la cultura emprendedora desde los primeros ciclos formativos. Además, apoyamos decididamente y no desmantelaremos frívola y demagógicamente los sectores tradicionales de nuestra economía (industria, energía, agroganadería, pesca o servicios). No vamos a aceptar planes de transición energética del gobierno sanchista cuyos resultados se comprueban en Alcoa, Arcelor, Soto de la Barca o Lada, por poner ejemplos bien conocidos».

El secretario general de Foro ha explicado quetambién apuestan por el fomento de la nueva economía del conocimiento. «Es un sector básico para atraer jóvenes porque en Asturias hay oportunidades, pero hoy las empresas no encuentran suficiente gente preparada. Queremos atraer nuevas empresas que se instalen en Asturias, que aporten profesionales y trabajadores preparados y especializados».

Entre las medidas concretas incluidas en el programa, Pumares ha desvelado que «Foro sigue proponiendo, al igual que en las anteriores Elecciones Generales, introducir para los autónomos el modelo del auto emprendedor francés: una sola cuota proporcional a la cifra de negocios para pagar impuestos y seguridad social, de forma que si no gana nada, no paga nada». Según Pumares, «con esta medida, que es especialmente idónea para emprendedores con pocos ingresos o que compatibilizan su actividad económica con otra, buscamos también reducir la economía sumergida».

«En FORO -prosigue Pumares- frente a la economía subvencionada y clientelar que proponen otros, apostamos por una economía competitiva, por lo que consideramos imprescindible fomentar el espíritu y la cultura emprendedora en España desde los primeros ciclos formativos, para lo que impulsaremos un Plan Emprende Joven público-privado de apoyo al emprendimiento para jóvenes».

Otro aspecto importante del programa que ha desgranado Pumares es el de la contratación de personas y la financiación de las empresas. «Para favorecer la contratación, proponemos bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, y en cuanto a financiación proponemos desarrollar convenios con el ICO y con entidades financieras para establecer líneas financieras específicas orientadas a Pymes y emprendedores, así como potenciar un incremento de los fondos disponibles en las líneas de financiación, puestas a disposición de Pymes desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo».

Pumares ha finalizado su intervención afirmando que «aunque haya quien pretenda desviar la atención con burdas manipulaciones, desde FORO nos proponemos afrontar un cambio profundo para afrontar el reto de la creación de empleo y solucionar el problema de la reducción del paro en Asturias y es en estos problemas en lo que centraremos todos nuestros esfuerzos. Y como muestra está que empezamos la campaña hablando de cómo solucionar el drama del paro y mejorar la calidad del empleo».