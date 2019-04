PP y Foro presentan una candidatura para luchar contra «el destrozo» de Pedro Sánchez Paloma Gázquez, durante el acto de campaña. / ÁLEX PIÑA La coalición marca como pilares fundamentales de su programa para el 28A el empleo, crecimiento económico, la industria y la energía, la despoblación y las infraestructuras LAURA CASTRO Oviedo Jueves, 11 abril 2019, 20:39

La campaña de PP-Foro no se centrará solo en la defensa de su programa, sino que pasarán al ataque. «Es el momento de hablar de los incumplimientos y del destrozo del PSOE; de VOX, muy cercano, pero populista; de la izquierda radical de Podemos y de Ciudadanos no sé si hablar porque no sabemos si están aquí o allí», afirmó Paloma Gázquez, candidata al Congreso de la coalición durante la presentación de la campaña esta tarde en el Hotel Silken Monumental. Gázquez insistió en que «objetivamente somos los mejores, pero subjetivamente también porque ellos no están a la altura de las medidas que proponemos para España».

La clave del éxito, según el número de la dos de la candidatura, el diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca, será «trabajar, trabajar y trabajar» y el objetivo también está claro: «Tenemos que sacar a Sánchez del Gobierno». Martínez Oblanca confía en que su programa permita que la coalición repita «el éxito» de las anteriores elecciones generales, pues «no solo se la juega España, sino también Asturias». Hay, dijo, muchas «cosas a corregir y lo haremos».