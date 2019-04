Gázquez propone una «ley antiokupas» y ampliar la prisión permanente Gázquez, en el centro, en su visita al mercado de Siero. / I. RIMADA La cabeza de lista del PP al Congreso aboga por desalojar a los okupas de los inmuebles en un plazo inferior a 24 horas tras presentar la denuncia Ó. P. GIJÓN. Miércoles, 17 abril 2019, 01:38

La cabeza de lista del PP al Congreso por Asturias, Paloma Gázquez, se pronunció ayer a favor de ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable y de crear una ley contra la okupación de viviendas, ya que considera que son dos de las principales demandas sociales que están sin atender. Así, en declaraciones a los medios, Gázquez defendió que la ampliación de la prisión permanente revisable es «una demanda popular que la izquierda no acepta». A su juicio, «hay delincuentes que no se pueden reinsertar» y por ello «es mejor que no estén en la calle para no poner en peligro la vida de nadie».

En materia de seguridad, Gázquez subrayó que el PP también apuesta por la elaboración de una «ley antiokupas» para que las personas que sufran la ocupación irregular de su vivienda puedan recuperarla en un plazo máximo de veinticuatro horas. La candidata popular afirmó que es «incomprensible para la sociedad que alguien pueda ocupar tu casa y tengas que entrar en una deriva judicial para intentar recuperarla», algo «absolutamente impensable en cualquier país». La ley propuesta por el PP, apuntó, garantizaría que el okupa desalojaría la vivienda en veinticuatro horas desde la interposición de la denuncia o sería detenido por las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Agenda de empleo

La presidenta de Foro, Carmen Moriyón, se comprometió ayer a poner en marcha en Asturias una «agenda de empresa y empleo», que sirva para eliminar las trabas burocráticas de la administración regional y facilite el emprendimiento. «Las empresas asturianas necesitan un clima de confianza y un entorno fiscal favorable para decidirse a ganar tamaño, ampliar sus exportaciones e invertir en tecnología», afirmó tras visitar las instalaciones de Fuensanta, en Nava.