Ciudadanos Ignacio Prendes reivindica personal cualificado para lograr un turismo de calidad El candidato de Ciudadanos al Congreso participó en un acto en Ribadesella EFE Sábado, 20 abril 2019, 16:48

El cabeza de lista de Ciudadanos al Congreso por Asturias, Ignacio Prendes, ha planteado este sábado la necesidad de contar con personal cualificado que permita apostar por un turismo de calidad y diferente en otras zonas de España. En Ribadesella, uno de los municipios más turísticos de Asturias, el candidato de la formación naranja ha incidido en que para lograr ese personal se hace necesaria una formación para el empleo muy distinta a la que hay ahora mismo.

En su opinión, no hay formación adaptada a las necesidades del mercado laboral y por eso Ciudadanos plantea una reforma laboral que aborde una formación para el empleo muy distinta «a la que hasta ahora ha estado dominada por los intereses de los sindicatos y de la patronal, pero no de las empresas». «Hay que apostar por adaptar el espacio formativo y la formación para el empleo a las nuevas necesidades», ha dicho antes de recordar que desde Ciudadnos han propuesto la creación de un cheque-formación para que los jóvenes se formen a en los trabajos del futuro, «que a lo mejor no son las que interesan a las organizaciones sindicales, que han estado controlando los fondos durante los últimos años».