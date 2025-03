«Los que nos insultan solo demuestran el totalitarismo en el que se mueven»

P. LAMADRID GIJÓN. Martes, 12 de noviembre 2019, 01:21 Comenta Compartir

José María Figaredo Álvarez-Sala (Gijón, 1988), que revalidó su escaño en el Congreso en representación de Vox, se prepara para una legislatura que se presenta complicada. Lo hace, eso sí, con el respaldo de los votos de 88.052 asturianos, casi el 16% del total.

-En Asturias han ganado 16.000 votos. ¿Esperaba este resultado?

-Ni lo esperábamos ni lo contrario, la realidad es que hemos trabajado muchísimo y la labor política en el Congreso ha sido muy congruente y coherente con las ideas de la campaña anterior. Nos han dado una palmada en la espalda por el trabajo hecho.

-Se han quedado a 341 votos de Podemos en la comunidad. ¿Le sorprende?

-La realidad es que Podemos habla siempre de Vox con una superioridad moral que las urnas han demostrado que no tiene. Creo que debería hacérselo mirar, rectificar los errores propios y ver que insultar a 3,5 millones de españoles no tiene recompensa en las urnas. Aunque ellos crean que electoralmente les conviene, que vean que los españoles tienen un sentido común que va muy por encima de su sectarismo ideológico.

-El incremento de escaños en España sitúa a Vox como tercera fuerza. ¿Qué supone este respaldo?

-Creemos que muy positivo porque nos va a permitir estar dentro del Congreso, en los órganos, hablo en concreto de la Mesa, que toma muchas de las decisiones organizativas de la Cámara. Y eso va a posibilitar que la marginación a la que nos tenían sometidos ya no tenga lugar. La voz de esos 3,5 millones de ciudadanos se va a oír ahora con más fuerza.

-La gobernabilidad es más complicada que en abril. ¿Cómo se presentan los pactos?

-Nuestro discurso es siempre el mismo. Estamos abiertos a pactar con quien esté dispuesto a acoger las ideas de Vox. Parece que Podemos y el PSOE hasta ahora no estaban abiertos a adoptar parte de la ideología de Vox, pero habrá q ver cómo se pronuncian ahora. Y lo mismo con el resto.

-¿Cree posible que la izquierda se abra a las ideas de Vox?

-Parece que no, pero está por ver. En los próximos días, Pedro Sánchez tendrá que pronunciarse y veremos entonces por dónde van las cosas.

-¿Ponen alguna línea roja?

-Ni rojas ni verdes. Aquí volvemos al tema, es una cuestión ideológica. Nosotros defendemos unas ideas, no líneas ni cordones sanitarios y son por las que vamos a pelear.

¿Qué intereses de Asturias defenderá Vox en el Congreso?

-Vox va a defender para Asturias lo mismo que para toda España: apoyar el sentido común; facilitar la vida a los autónomos, empresarios y trabajadores; ayudar a la libertad educativa, y evitar el adoctrinamiento en las escuelas, que en Asturias se empieza a ver las orejas al lobo en este sentido. También proteger a nuestra industria y nuestro campo, siempre bajo la libre competencia, pero en términos de igualdad.

-¿Qué les diría a quienes alertan «de la subida de la extrema derecha» en el Parlamento español?

-Vox no es extrema derecha. Es un calificativo que no se ajusta a la realidad. Vox lo único extremo que tiene es la extrema necesidad. Lanza propuestas que son de puro sentido común: proteger a los nuestros, el abrazo de todos los españoles, hacer frente a la amenaza de la crisis económica... Lo que demuestran todos los que nos insultan es el totalitarismo ideológico en el que se mueven. No son capaces de aceptar que alguien piense diferente a ellos. Consideran que sus ideas son las positivas y las del contrario son fascistas, extremas, ultras y no son capaces de respetarlas. Estos insultos son más graves en la medida en que son conscientes de que están insultando a 3,5 millones de españoles.