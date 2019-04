«Vienen a caballo y pistola en bandolera a dividir entre españoles de bien y españoles supuestamente de mal» María Luisa Carcedo y Adriana Lastra se hacen una fotografía. / NEL ACEBAL Lastra alerta del peligro de las derechas «radicales y extremistas» A. M. GIJÓN. Lunes, 22 abril 2019, 04:34

Adriana Lastra advirtió ayer de la importancia de las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo porque, argumentó, estamos ante «las derechas más peligrosas» que hay desde 1982 ya que están dirigidas por «radicales y extremistas». «Vienen a caballo y pistola en bandolera a dividir entre españoles de bien y españoles supuestamente de mal», reprochó.

La vicesecrataria general del PSOE y candidata al Congreso participó en un acto electoral celebrado en Cangas de Onís con presencia del secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Adrián Barbón, además de otros candidatos locales y autonómicos. La también diputada nacional incidió en que «hay que evitar que la extrema derecha se siente en el Consejo de Ministros» y alegó que eso solo lo puede hacer un partido «que lleva 140 años haciéndoles frente: el PSOE». Lastra no solo llamó a la movilización sino que advirtió de que el próximo 29 de abril no servirán de nada los lamentos si la derecha llega a la Moncloa. «Si alguien quiere que gobierne Pedro Sánchez que le vote, no hay atajos», sentenció.

Desde el PSOE son conscientes de que no servirá con ganar las elecciones, puesto que puede repetirse lo ocurrido en Andalucía, donde PP, Ciudadanos y Vox «están quitando impuestos a los más ricos y subiendo las tasas de las guarderías». En su opinión, los diez meses de Gobierno de Pedro Sánchez han sido solo un «aperitivo», pero entiende que «queda mucho por hacer en el ámbito laboral, para el reconocimiento de derechos, como el de la eutanasia, y seguir avanzando en el campo de igualdad o la protección de las mujeres con el fin de conseguir una España del siglo XXI, avanzada, moderna y europea». También Adrián Barbón, candidato del PSOE a la Presidencia del Principado, incidió en el mismo mensaje al asegurar que el 28 de abril se decide un destino de país, que los ciudadanos no se pueden confiar, que es preciso sumar voto a voto «porque hay mucho oculto de la extrema derecha y la derecha está muy movilizada». Horas más tarde, el PSOE celebró en Posada de Llanes un mitin con José Herrero, Gimena Llamedo, María Luisa Carcedo y Adriana Lastra.