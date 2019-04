Pablo Casado: «Somos unas monjas clarisas comparados con el PSOE en radicalidad» Paloma Gázquez, Pablo Casado y Teresa Mallada. / Mario Rojas El presidente del PP pide a Abascal «que sea más agradecido al partido que tan bien le ha tratado durante 20 años» EFE Viernes, 12 abril 2019, 16:49

El candidato del PP a la Presidencia, Pablo Casado, ha asegurado este viernes que pese a los descalificativos que ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su partido son «unas monjas clarisas comparados con el PSOE en materia de radicalidad» por «pactar», según ha dicho, con los independentistas y con Otegi. Así lo ha manifestado en un encuentro con representantes del ámbito empresarial, social y cultural de Asturias organizado por Asturias punto de encuentro, en el que ha insistido que su «rival» es Sánchez y ha rechazado confrontar con otros líderes, como el de Vox, Santiago Abascal, que también se encuentra en la comunidad.

Casado ha pedido «un poco de respeto» a Sánchez porque él «está pactando» con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, así que considera que no puede dar lecciones al PP porque «no ha habido un presidente más radical en la historia de la democracia española». «Yo soy Sánchez y no me podría mirar al espejo», ha afirmado a este respecto.

El líder del PP tiene «muy claro» que su adversario es Sánchez, y el resto de los partidos bienvenidos a conocer Covadonga«, ha dicho, en referencia al acto de Abascal a primera hora de esta tarde, antes del acto de campaña que celebrará en Oviedo.

Este acto será en el mismo recinto, el Palacio de Congresos Ciudad de Oviedo, donde el líder del PP ha protagonizado un encuentro con los empresarios, en el que también ha participado la candidata popular a la presidencia del Principado, María Teresa Mallada.

Casado sí se ha dirigido a Abascal para decirle «que sea más agradecido al partido que tan bien le ha tratado durante 20 años y que tanto defendió a toda su familia», algo que ha señalado «sin acritud». Ha insistido en que él con quien confronta es con Sánchez por pura «aritmética electoral», ya que son los dos partidos más votados.

A Sánchez le ha reprochado también la precampaña que cree que está haciendo de «fake news», ya que le ha atribuido las polémicas en torno a propuestas del PP tanto por la supuesta bajada de las pensiones como del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de las últimas semanas. «Entre que lo aclaras y no lo aclaras ya ha habido una noticia, ya se ha hecho eco alguien, ya han pasado un bulo por wasap», ha reprochado Casado, quien ha concluido que «es la pura desinformación, tanto que lo criticaban de Rusia, es la pura fake news».