Paco Roca: «El punto intermedio no da votos, venden más los extremos»

A Francisco Martínez Roca, Paco Roca para propios y extraños (Valencia, 1969), pocas cosas del día a día le desdibujan la sonrisa. Este historietista e ilustrador, Premio Nacional de Cómic en 2008, es también un autor comprometido social y políticamente. Sus obras hablan por él. Con 'Arrugas' llenó de trazos la vida en una residencia geriátrica y, además del reconocimiento del público, se llevó un Goya a casa, en 2012, al mejor guión adaptado. Y en 'Los surcos del azar' homenajeó a los exiliados españoles que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en estas líneas, dibuja lo que puede ocurrir el 10-N.

Pregunta. ¿Cree que habrá Gobierno después de las elecciones o persistirá el bloqueo político?

Respuesta. Persistirá el bloqueo político porque dudo que cambien los resultados anteriores y que se encuentre un acuerdo para resolverlo. Creo que será todo más ajustado de que lo que fue el 28 de abril.

P. ¿Quién cree que va a ganar las elecciones?

R. Como dicen las encuestas, el PSOE, pero dudo que lo tenga más fácil que en la anterior convocatoria.

P. ¿Por qué cree que los políticos de este país son incapaces de pactar?

R. Porque nos hemos ido a los extremos y es difícil encontrar un punto de consenso incluso en partidos afines. En el caso por ejemplo de Cataluña la política se ha radicalizado. Los partidos están más pendientes de los votantes que de llegar a un acuerdo. Vivimos una situación crítica en la que todo se ha radicalizado muchísimo.

Desencantados

P. ¿Considera que los partidos y sus líderes son un problema para España, como dice la encuesta del CIS?

R. Me gustaría pensar que no. No es bueno pensar así para una democracia. Debemos pensar que son nuestros empleados para solucionar las cosas y que velan por nuestros intereses, pero es cierto que son partidistas y se han ido a los extremos para encontrar votantes. Estamos llegando a una situación de estar desencantados con todas las instituciones (justicia, política y demás), algo que fomenta los populismo y que provoca que ocurran cosas como el 'brexit' en el Reino Unido.

P. ¿Tiene solución a corto plazo el conflicto en Cataluña? ¿Cuál?

R. A corto plazo no tiene solución. Este tipo de conflicto va a durar décadas o incluso generaciones. Esto no se resuelve de una forma rápida porque tiene raíces profundas e implica voluntad de solución de todas las partes. El radicalismo electoral hace que no haya soluciones, en un extremo están los independentistas y en el otro extremo, el nacionalismo español. El punto intermedio no da votos, venden más los extremos y por ahí no llegamos a ninguna solución.

P. ¿Qué medida considera que debería adoptar el nuevo Gobierno como prioridad?

R. Llevamos mucho años de inestabilidad política y de crispación. No recuerdo una situación tan extrema como se vive ahora y se nota socialmente. Se han de tomar medidas para que la clase media resurja. Hay gente que trabaja muchas horas con un sueldo de miseria y es bastante indignante. También es importante crear un consenso sobre memoria histórica porque no puede ser que ni siquiera seamos capaces de ponernos de acuerdo en rechazar una dictadura o en qué hacer con los restos mortales del dictador. La creación de una democracia se lleva mal con la no condena de una dictadura.