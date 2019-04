«Podemos ha sido un socio leal, pero queremos gobernar en solitario» Adriana Lastra, cabeza de lista del PSOE al Congreso por Asturias. / DANIEL MORA Adriana Lastra | Candidata al Congreso del PSOE por Asturias «Puedo asegurar que la agenda asturiana está en el Consejo de Ministros y encima de la mesa del presidente del Gobierno» ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 25 abril 2019, 03:49

Todas las encuestas dan al PSOE como ganador de las elecciones, pero Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) no se confía ni deja que nadie lo haga. La número dos del partido advierte de que será responsabilidad de todos si «las tres derechas» llegan al Consejo de Ministros a «acabar con lo que hemos construido en 40 años de democracia», y pide la movilización de los suyos para conseguir gobernar en solitario. Por ahora no quiere hablar de la posibilidad de que Podemos vaya más allá de un aliado en el Congreso y, asegura, «nunca» cederán a los independentistas.

-El PSOE parte como favorito. ¿Están confiados?

-No podemos estar confiados. Hay mucho voto oculto y un 40% de indecisos, por lo que, como ha ocurrido en Andalucía, las tres derechas pueden sumar. Por eso estamos llamando a la movilización constantemente y a que nadie se quede en casa.

-¿No piensa que precisamente lo que ha ocurrido en Andalucía sirve para movilizar a la izquierda?

-Nos ha servido de ejemplo doloroso de lo que pasa si la gente no va a votar. De que el voto es un derecho, pero también una responsabilidad. En unas elecciones como estas, donde tenemos a la ultraderecha a las puertas, es importante que toda la gente que se considere progresista, incluso moderada, vaya a votar.

-¿Han hecho alguna porra?

-No (Risas). Está todo muy abierto y no tenemos tiempo ni para porras.

-¿Cuál sería un buen resultado?

-Una mayoría que nos permita gobernar en solitario.

-Teniendo en cuenta que una mayoría absoluta es una odisea, todo indica que necesitarán algún apoyo. ¿Cuál es su socio preferente?

-Siempre he dicho que Podemos ha sido un socio leal estos diez meses de gobierno, pero también es verdad que nosotros hemos aprobado muchas cosas con otros grupos parlamentarios. Si somos los más votados y la derecha no suma, pondremos nuestro programa electoral encima de la mesa y lo ofertaremos al resto de partidos para llegar a acuerdos puntuales.

-Podemos, sin embargo, aspira a estar en el Gobierno. ¿Visualiza a Iglesias en el Consejo de Ministros?

-Estar continuamente con el reparto de sillones y de ministerios no va con nosotros. Lo que queremos es una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Y Podemos lo sabe.

-Ábalos ha dicho que entre Ciudadanos y los independentistas prefiere a los primeros. ¿Y usted?

-El problema es que nos estamos encontrando con un Ciudadanos que dice que le pone un cordón sanitario al PSOE y que quiere gobernar con la extrema derecha.

-Rivera les acusa de venderse a los separatistas.

-En este país hubo dos referéndum ilegales, dos leyes de desconexión aprobadas por el Parlamento catalán y una declaración unilateral de independencia. Y todo eso pasó con un gobierno del PP, el partido que Albert Rivera quiere como socio. Así que se pregunte quién ha puesto en riesgo la unidad territorial de España.

-¿A usted le incomodaría tener que pactar con los independentistas?

-No lo hemos hecho.

-¿Y si lo necesitaran?

-Nosotros lo que vamos a hacer es buscar acuerdos puntuales basados en nuestro programa electoral con todos los grupos parlamentarios.

-Juntos por Cataluña, desde la cárcel, llegó a decir que el PSOE tendrá que permitir el referéndum a cambio de la investidura de Sánchez.

-Nunca. El PSOE es uno de los padres de la Constitución. Somos los garantes de su cumplimiento e, incluso desde la oposición, lo que hicimos ante el desafío catalán fue apoyar al Estado y al PP en todos los pasos que dio. Incluso en la aplicación del 155.

-¿Aplicarían el 155 otra vez si fuera necesario?

-No lo descartamos si fuera necesario, claro que no. Es más, no nos temblará el pulso si otra vez se vuelven a cometer hechos jurídicos que quiebren el Estatuto de Autonomía y ataquen la Constitución.

-Esta campaña gira en torno al discurso del miedo. La derecha les acusa de poner en riesgo la unidad de España y ustedes a ellos de querer quitarnos los derechos. Uno ya no sabe de quién fiarse.

-La diferencia es que nosotros decimos la verdad, y ellos mienten. Nosotros no somos sospechosos de romper España, pero decimos la verdad cuando advertimos de que esta gente viene a acabar con lo que hemos construido en 40 años de democracia. Lo han dicho ellos. Vienen a acabar con nuestras leyes contra la violencia de género y con el matrimonio igualitario, defienden la privatización de las pensiones y pretenden acabar con la sanidad pública para luego trocearla y repartirse el botín. El riesgo existe, es real y lo estamos viendo en Andalucía.

-Pide para Asturias progreso, justicia social e igualdad. Pero aquí cada día somos menos y, de hecho, hemos perdido un diputado. ¿Cómo combatir este problema?

-Con un plan demográfico de verdad y con medidas concretas. Apostando por la industria y atrayendo a otras empresas para que se vengan a asentar aquí porque, al final, la gente vive donde puede trabajar, hay empleo de calidad y tiene buenos servicios públicos. Y eso es lo que tiene que ofertar Asturias.

-Pese a ello, en Asturias tenemos la sensación de que somos invisibles a ojos de Madrid. ¿Entiende que exista esa impresión?

-No, porque le aseguro que en Madrid hay una agenda asturiana en el Consejo de Ministros y encima de la mesa del presidente del Gobierno. Acabamos de aprobar el plan de vías de Gijón, hemos sacado adelante el estatuto de las electrointensivas que dará seguridad a las empresas asturianas, hemos salvado Hunosa del cierre previsto por el PP... Sin olvidarnos de los 273.000 pensionistas que han visto cómo subía su pensión y de los 48.000 jóvenes que cobran el nuevo salario mínimo interprofesional. No hemos parado en estos diez meses.

-¿Y cuáles serán las principales inversiones para Asturias si ganan?

-Las que llevábamos en los presupuestos generales del Estado: acabar la variante de Pajares, abrir el Stephen Hawking, arreglar el problema de cercanías que tenemos en Asturias, la autovía del suroccidente...

-El PP asturiano parece que vive una fuerte crisis interna. ¿En todos los partidos cuecen habas?

-En el PP de Asturias es algo cíclico. Cada vez que llegan elecciones entran en crisis.

-Y en el PSOE, ¿cómo están las aguas?

-Gobernar ayuda mucho. Y las aguas ya van calmadas. Este partido sufrió una crisis muy honda que nos llevó a unas primarias históricas, pero a partir de ahí todos empezamos a remar en la misma dirección.

-A Javier Fernández no le estamos viendo en esta campaña. ¿Él no rema en ninguna dirección?

-Fernández está al frente del Principado. Participará en la campaña lo que quiera participar, pero ya sabe que no fue nunca muy dado a las campañas electorales. No es algo nuevo.

-Por último, ¿qué le parece Teresa Mallada como candidata del PP al Principado?

-Eso lo dirán los asturianos, pero creo que si recordamos que es una persona que mandó a Bruselas un plan en el que se cerraba Hunosa, siendo ella su presidenta, ya lo digo todo. Está claro que el mejor candidato para Asturias es Adrián Barbón.