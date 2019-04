PP-Foro arranca la campaña para «sacar» a Sánchez de la Moncloa Isidro Martínez Oblanca (cuarto por la izquierda) y Paloma Gázquez (cuarta por la derecha), junto al resto de miembros de las candidaturas de la coalición para elCongreso y elSenado. La coalición marca como pilares de su programa el empleo, crecimiento económico, industria y energía, demografía e infraestructuras LAURA CASTRO OVIEDO. Viernes, 12 abril 2019, 04:23

El objetivo de la coalición PP-Foro está claro: «Sacar a Sánchez del Gobierno». Y la receta también. A la férrea defensa de su programa electoral, que aseguran «es el mejor» para España y para los asturianos, se suma ahora el ataque directo a los rivales. «Es el momento de hablar de los incumplimientos y del destrozo del PSOE; del populismo de Vox, muy cercano, pero populismo; de la izquierda radical de Podemos y de Ciudadanos no sé si hablar, porque no sabemos si están aquí o allí», afirmó Paloma Gázquez, la cabeza de lista de la coalición para el 28-A, durante la presentación de la campaña. «Ellos no están a la altura de las medidas que nosotros proponemos para España», remarcó la popular.

Son cinco los pilares en los que PP-Foro incide para hacer frente al «destrozo» causado por el Gobierno socialista: empleo, crecimiento económico, industria y energía, demografía e infraestructuras. «Nuestra prioridad es crear trabajo. Asturias es desde hace mucho tiempo un farolillo rojo en la tasa de población activa y eso debe cambiar», apuntó el número dos de la lista de la coalición y parlamentario de Foro, Isidro Martínez Oblanca. Entre los deberes pendientes para la región está también, dijo, la reforma del modelo de financiación autonómica y sacar adelante una política energética que permita «eliminar la incertidumbre» de la industria básica, cuya cabeza visible es Alcoa. La falta de certezas para el sector, apuntó Martínez Oblanca, está relacionada con las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, como sucedió con «la crisis del diésel iniciada irresponsablemente por él y por su gabinete». Cierran la lista de prioridades la despoblación y las infraestructuras. «No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. De Oviedo a Madrid debe tardarse dos horas y media», reclamó Martínez Oblanca.

Ambos candidatos se comprometieron a «corregir» las consecuencias de las políticas del PSOE en los últimos meses con PP-Foro como 'Valor seguro', como recoge el lema de la campaña. Durante el acto de presentación estuvieron presentes dirigentes y candidatos de ambas formaciones como la presidenta de los populares, Mercedes Fernández, y el vicesecretario de Coordinación Institucional de Foro, Pedro Leal. «Juntos somos, sin duda, un valor seguro», finalizó Martínez Oblanca.