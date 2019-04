«El Principado no debe servir para regar con subvenciones, tiene que dejar hacer» José María Figaredo, en Covadonga / DAMIÁN ARIENZA José María Figaredo, candidato de Vox al Congreso por Asturias: «Yo no creo que la violencia sea machista o no machista. Es violencia en el seno de las familias y las parejas, y eso hay que cortarlo de raíz» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Martes, 23 abril 2019, 05:00

Pese a ser el cabeza de lista más joven que se presenta en Asturias, José María Figaredo (Gijón, 1988) afirma que su salto al mundo de la política no es al algo novedoso. Este abogado afincado en Madrid se afilió a Vox justo antes del acto fundacional del partido, cuando las perspectivas electorales de la formación ni se acercaban a las aspiraciones actuales. Duro en su discurso contra «chiringuitos» y feminismo, tratará de llevar al Congreso una perspectiva liberal en la que el adelgazamiento del Estado será una de las principales claves.

-La pérdida de un escaño pone muy difícil la entrada de nuevos partidos al Congreso por Asturias.

-No me parece difícil entrar. El séptimo diputado lo llevó Podemos en 2016 con 79.029 votos. Con sacar más de esos votos tendríamos un diputado y me parece algo razonable. No veo descabellado sacar más, incluso. Los votantes de Vox son gente comprometida y no tendremos abstención.

-¿Cómo reivindicar las necesidades de Asturias en un Parlamento en el que cada vez tiene menos peso?

-Asturias no debe reivindicarse con regionalismo, al final no queremos ni más ni menos que nadie. Hay gobiernos que en vez de pensar en España solo piensan en mantenerse en el poder y para ello están dispuestos a ceder absolutamente todo a los nacionalistas. Eso va en detrimento de las regiones que no damos guerra.

-Acusan a un simpatizante de su partido de haber agredido a un docente tras un acto en El Milán.

-No estoy muy puesto en los detalles, pero la posición la tenemos para este y todos los disturbios similares que vivimos en actos del partido. A algunos se les llena la boca hablando de que somos fascistas y al final los totalitarios son ellos.

-Hay una imagen donde se ve la presunta agresión y Delegación del Gobierno anuncia una investigación.

-No conozco los datos y no sé lo que sucedió. Me extrañaría muchísimo que haya sido así. Que se investigue lo que haya que investigar.

-Asturias perdió en una década la población equivalente a la de los 45 concejos más pequeños. ¿Hay solución?

-Hay que pensar en el largo plazo. Asturias pierde población porque no hay trabajo. La primera medida es facilitar a pymes y autónomos la generación de empleo. No a golpe de soltar dinero público, sino bajando impuestos y facilitándoles la vida. El Principado no debe estar para regarnos con subvenciones, sino dejarnos hacer. Ya está bien de subvencionar y pagar chiringuitos para colocar a enchufados de los políticos de turno. Hay que ayudar a los que de verdad lo necesitan.

-¿Qué hay que cambiar de la legislación contra la violencia de género en España?

-El objetivo del partido es que se hable de violencia familiar, para que todos estemos amparados ahí. Por supuesto que en la ley debe estar prevista una protección para las mujeres que sean víctimas de maltrato, pero también para los niños, abuelos incluso para los varones que sean víctimas de maltrato, incluso en parejas homosexuales. Tiene que ser una ley que nos ampare a todos. Solo buscamos igualdad. Este tema se ha manipulado muchísimo.

-De todas formas, la lucha contra violencia machista se ha asentado como una de las principales prioridades sociales.

-Yo es que no creo que la violencia sea machista o no machista. Yo creo que es violencia. Y es violencia en el seno de las familias y las parejas. Eso es lo que hay que cortar de raíz.

-¿Las cifras de asesinatos de mujeres, su inseguridad o los casos de violaciones grupales no le parecen preocupantes?

-En cuanto a las violaciones, ahí hay una cuestión muy relacionada con la adaptación cultural de algunos inmigrantes. Parece ser que una proporción altísima de las violaciones que hay a diario son efectuadas por inmigrantes. De algunas culturas que no valoran igual a las mujeres y casi que las miran por encima del hombro.

-¿Qué opina de la Ley de Memoria Democrática aprobada recientemente en Asturias?

-No es más que una ley ideológica totalitaria que nos señala qué debemos pensar y qué no. Diciendo 'x' eres bueno y diciendo 'y' eres malo. Proponen un estudio subjetivo de la historia, algo gravísimo porque la historia debería estudiarse de la forma más objetiva posible. Quieren hacer un lavado de cerebro sobre todo a los niños, que son las víctimas más fáciles.

-Se reclama desde Asturias una transición ecológica justa. ¿Cuáles deben ser sus claves?

-La única clave para la reconversión de Asturias, y volvemos a lo que le dije antes, es la bajada de impuestos. Que dejen de asfixiar a las empresas y a los emprendedores. Si logramos que Asturias se convierta en un entorno favorable, el sector se reconvertirá de forma natural. Mi ejemplo es Irlanda. A día de hoy es la sede de todas las compañías tecnológicas en Europa. ¿Por qué Irlanda sí y Asturias no? Es por la carga fiscal brutal.