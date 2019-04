Elecciones generales 28A: Gijón | El PSOE recupera la hegemonía en con el 33% de los sufragios

Estas elecciones generales han dado un completo vuelco al panorama en el municipio de Gijón. La fuerza hegemónica en la convocatoria de 2016, la coalición formada por el Partido Popular y Foro Asturias, ha quedado relegada a la cuarta posición. Consiguieron 26.611 votos (15,78%), casi 25.000 votos menos que en las anteriores elecciones. Por contra, el PSOE ha vuelto a recuperar su supremacía, con 55.594 sufragios (33%), a gran distancia de las dos fuerzas siguientes: Unidas Podemos, 30.338 (18%), y Ciudadanos, 29.965 (17,7%). El quinto puesto se lo adjudicó Vox, con 19.604 (11,6%).

En las elecciones de ayer, la participación en Gijón alcanzó el 75,46%, con un total de 169.937 votos emitidos. Hubo 55.267 abstenciones (24,54%), 1.447 votos nulos (0,85%) y 1.483 en blanco (0,88%). La participación fue un 5,4% superior a la de la convocatoria de 2016.

La Casa del Pueblo de Gijón fue ayer el centro de todas las miradas en la ciudad debido al espectacular resultado obtenido por la formación socialista. Su candidata a la Alcaldía, Ana González, consideró que el triunfo obtenido a nivel local «significa que Gijón quiere volver a ser una ciudad de izquierdas y que está harta del gobierno de derechas que ha habido en la ciudad. Es una reacción para empezar a cambiar el presente y construir nuestro futuro». Añadió, no obstante, que no puede hacerse una extrapolación directa con lo que puede ocurrir dentro de un mes en las municipales. «Cada elección es distinta. Los gobiernos los indican los votos y esos todavía no los hemos introducido en las urnas». Eso sí, reconoció que los resultados en Gijón «han sido muy buenos para el Partido Socialista, pero eso no significa que podamos echarnos a dormir y pensar que todo está conseguido».

En Unidas Podemos no pudieron tampoco ocultar su satisfacción por haber mantenido la segunda posición en el municipio. Su candidata a la Alcaldía, Yolanda González Huergo, señaló que los resultados de ayer «demuestran que la ciudad tiene ganas de cambio y apuesta por nosotros». Eso sí, apuntó que «aún tenemos mucho que trabajar», pero vaticina que el próximo 26 de mayo «vamos a sacar un gran resultado». González Huergo explicó que los gijoneses «siguen apostando por una sanidad y una educación públicas y para las elecciones municipales tenemos que seguir trabajando en esa línea». Ante la posibilidad de que la Alcaldía gijonesa esté más cerca para la formación morada, la candidata fue tajante: «Nos queda casi un mes de trabajo intenso y vamos a trabajar como si lo estuviera».

La satisfacción también llegó a la formación de Ciudadanos y su candidato al sillón de alcalde gijonés, José Carlos Fernández Sarasola, señaló que «estamos muy contentos. Gijón ha visto que somos un partido con futuro y esto no es solo extrapolable a nivel nacional, también local. Hemos superado con creces al PP y estamos muy cerquita de Podemos. Afrontamos con mucha ilusión la cita de dentro de un mes y esperamos, incluso, mejorar estos resultados, que son magníficos».

«Lo previsto»

Vox logró la quinta posición en Gijón y su candidato a la Alcaldía, Eladio de la Concha, dijo que los resultados obtenidos «están más o menos dentro de lo previsto, es un resultado intermedio. No es lo máximo pero está bien, dentro de lo aceptable y esperado». Con vistas a las elecciones municipales, explicó que «todos sabemos que son distintas a las generales. Tenemos esperanzas de entrar en el Ayuntamiento, a ser posible con varios concejales. Somos los nuevos y lo interesante es que Vox vaya cogiendo peso y vaya entrando en las instituciones». Eso sí, también dejó un mensaje crítico: «Aunque hay una campaña de tergiversación con respecto al mensaje de Vox, pues se dicen cosas que no se corresponden con la realidad, es importante que se oiga cuáles son nuestros planteamientos reales, entrar en todas las instituciones, tener voz, que se nos oiga y crecer».

Por contra, ninguno de los líderes locales de PP y Foro valoraron los resultados de ayer.