«PSOE-Podemos sería un gobierno terrible; PSOE-Ciudadanos, imprevisible» «Con el PP en el Gobierno estamos seguros de que la recesión económica no llegaría porque podríamos mitigarla» Paloma Gázquez. Candidata de la coalición PP-Foro

La candidata de PP-Foro al Congreso, Paloma Gázquez, con las letras de la palabra 'Asturias'. :: J. C. TUERO

ANA MORIYÓN OVIEDO. Jueves, 7 de noviembre 2019, 03:00 Comenta Compartir

Paloma Gázquez (Málaga, 1969) reconoce que, después de todo, la repetición electoral supone una nueva oportunidad para que la coalición PP-Foro mejore los resultados del 28-A y entiende que, por ende, puede ser una buena ocasión «para que cambien las cosas a mejor». La candidata al Congreso considera que solo Pablo Casado es capaz de hacer frente a la recesión económica que se avecina y advierte de que un Gobierno de PSOE-Podemos sería «terrible», pero una coalición de Pedro Sánchez con Ciudadanos sería «imprevisible».

-Estamos en el mismo punto de partida que hace seis meses. ¿Se podía haber evitado?

-Sin duda. El PSOE y Sánchez han vuelto a demostrar cero capacidad de negociar y de llegar a acuerdos.

-¿Es toda la responsabilidad del PSOE?

-Del PSOE, y de Ciudadanos, que en 2015 llegó a pactos con Sánchez y ahora ni lo intentó. Nosotros, por el contrario, hemos vuelto a demostrar que sabemos llegar a coaliciones, como la que firmamos con Foro, y hemos intentado hasta el último momento pactar un acuerdo preelectoral con Albert Rivera para no dispersar el voto. Pero no fue posible.

-Las encuestas pronostican una notable mejora de los resultados. ¿Se les ha regalado una segunda oportunidad?

-Es una oportunidad para el PP, es cierto, pero también para España. Aunque esta situación no es buena para la estabilidad institucional, se ha convertido en una oportunidad para que cambien las cosas a mejor.

-Hágame su apuesta para el 10-N.

-La tendencia está siendo tan al alza para el PP que si hago una apuesta seguro que me quedo corta. Como seguro que se van a quedar todas las encuestas.

-¿A qué atribuye esas buenas expectativas?

-Los ciudadanos están entendiendo nuestro proyecto y nuestro programa para España que, sin ningún tipo de dudas, es el mejor. Y también están entendiendo la importancia de agrupar el voto del centro derecha en una única fuerza.

-Aunque las encuestas auguran un avance del PP, mantienen al PSOE como primera fuerza. ¿Cree que si se cumplen esos pronósticos el PSOE buscará el apoyo de Podemos o se refugiará en Ciudadanos para conservar la Moncloa?

-No soy capaz ni de imaginarme esa posibilidad porque Sánchez ha demostrado que no sabe llegar a acuerdos. En todo caso, un Gobierno PSOE-Podemos sería terrible para Asturias y para España.

-¿Y PSOE-Ciudadanos?

-Eso sería imprevisible porque Ciudadanos nunca sabemos lo que piensa de un día para otro.

-¿Hay algún escenario en el que el PP aceptase facilitar con su abstención la investidura de Sánchez si, como dicen las encuestas, vuelve a ganar?

-Hoy por hoy no, entre otras cosas, porque el PSOE no ve como vemos nosotros, ni de lejos, temas fundamentales como son las pensiones, la unidad de España y la educación. No hay ningún punto de acuerdo en los pactos de Estado que Pablo Casado planteó a Pedro Sánchez.

-¿En qué no se ponen de acuerdo sobre la unidad de España?

-No se puede actuar en Cataluña como lo está haciendo el PSOE. Hay que hacerlo con más firmeza y se tienen que utilizar todas las herramientas necesarias para recuperar la convivencia. No se puede mirar hacia otro lado, como hacen Pedro Sánchez y sus ministros.

-¿Qué nos jugamos en este conflicto territorial?

-Nos jugamos mucho, pero no la unidad territorial, que está por encima de todo. Nos jugamos, para empezar, la vida de los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, pero también la seguridad y libertad de la mayor parte de los catalanes que quieren ir con tranquilidad a sus puestos de trabajo o a la Universidad. Y también nos jugamos la imagen que se está proyectando de Cataluña, que es nefasta para la economía de esta comunidad y que lastra la de España en general.

-Coinciden todos los analistas políticos en que Casado está moderando su mensaje para acercarse al votante del centro. ¿Usted con cuál se siente más cómoda, con el Casado más duro que se acercaba a Vox hace unos meses o con el de ahora?

-Para mí es el mismo. No veo diferencia. Somos un partido de centro derecha moderado, pero con firmes convicciones sobre lo que es España y lo que queremos que sea nuestra nación. Quizá en la primera campaña estuviera más cabreado y su mensaje se entendiera de otra manera.

-Presumen mucho de gestión económica. ¿Es en previsión a la nueva recesión económica que se avecina?

-Con el PP estamos casi seguros de que no llegaría porque podríamos mitigarla. El PP ha demostrado que tiene una gran capacidad de gestión, solo hay que mirar el currículum de José María Aznar y de Mariano Rajoy. Sabemos cómo generar empleo, cómo bajar impuestos para que el dinero esté en manos de los ciudadanos y cómo conseguir que los empresarios puedan trabajar sin trabas.

-La izquierda les acusa de abaratar despidos y reducir los derechos de los trabajadores.

-Eso es falso. Nosotros lo que defendemos son trabajos indefinidos y sueldos dignos. Nosotros no estamos de acuerdo con los sueldos precarios que utiliza el PSOE para subir alguna estadística mientras se infravalora a los trabajadores.

-¿Hay margen en puertas de una recesión para una bajada de impuestos como plantea el PP?

-Sí. Tal y como explicó Javier Fernández-Lasquetty, cuando bajas impuestos se genera actividad económica y, por lo tanto, hay más gente tributando en el mercado, lo que repercute en la recaudación. Son datos reales, no teorías económicas, que se pueden comprobar en la Comunidad de Madrid.

-Precisamente el Gobierno al que el PSOE acusa de hacer 'dumping' fiscal...

-El PSOE pide la armonización fiscal por arriba. Pero si quiere armonización para que no haya diferencia fiscal, lo tiene fácil, que baje los impuestos.

-Por último, cómo lleva el PP esta campaña, después de las críticas internas que se escucharon tras el 28-A.

-Esta campaña está siendo muy fluida, dinámica y positiva para todos, que estamos ofreciendo una imagen de unidad. También es cierto que, en esta ocasión, no hay otra campaña dentro de un mes lo que hace que todos unidos transmitamos el proyecto nacional del PP y no dispersemos fuerzas transmitiendo el autonómico y el local.