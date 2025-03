«Quiero llegar a un acuerdo programático con Unidas Podemos»

La candidata al Congreso del PSOE Adriana Lastra, con las letras de la palabra 'Asturias'. :: J. C. TUERO

JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Viernes, 8 de noviembre 2019, 04:11 Comenta Compartir

Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) vive con intensidad el fin de esta campaña exprés. Con muchos kilómetros a las espaldas, lucha contra el reloj por conseguir el mejor resultado para el PSOE en unas elecciones en las que parten como favoritos.

-Se acabaron las mayorías absolutas y todas las encuestas les dan como ganadores. ¿Cómo plantean formar un gobierno?

-Si tenemos la confianza de la mayoría de la ciudadanía, ofreceremos cuatro grandes acuerdos: defensa de la Constitución y de la unidad territorial; Pacto de Toledo; financiación autonómica y cómo afrontar una investidura y evitar el bloqueo. Queremos alcanzar acuerdos programáticos con las fuerzas políticas de izquierdas para tener un gobierno fuerte, coherente y estable.

-Pablo Iglesias reiteró la oferta de entrar en el Gobierno. ¿Ven esa posibilidad factible?

-Intentamos ir a un gobierno de coalición con Unidas Podemos y se le ofreció una coalición donde llevaban todas las políticas sociales con una vicepresidencia y tres ministerios, y lo llamaron la caseta del perro. Después han pasado muchas cosas, entre otras lo que está sucediendo en Cataluña, y nos encontramos con que su posición es completamente antagónica a la del PSOE. Tenemos muchas cosas que nos unen, pero algo que nos separa y que a día de hoy impediría que formemos parte del mismo gobierno.

-¿Hay posibilidades de llegar a ese acuerdo?

-Lo que espero es que Unidas Podemos no vote por quinta vez contra un presidente socialista. Yo sí quiero llegar a un acuerdo programático con ellos. Me gusta poner en valor lo que hicimos conjuntamente durante los meses de Gobierno.

-Parecen enrocados en entrar en el Ejecutivo. Si la historia se repite, ¿se abstendrá el PP?

-Somos dos fuerzas antagónicas. Es que sus socios naturales, por lo que está diciendo Casado, son Ciudadanos y Vox. No queremos el apoyo del PP ni de Ciudadanos ni, por supuesto, de Vox. Pero lo que sí creo necesario es que haya un acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias para evitar el bloqueo de las instituciones, es decir la repetición electoral.

-¿Podrán contar el lunes con los votos de los independentistas?

-Es que nunca hemos pedido el apoyo de los independentistas. Es más, el PP y Ciudadanos nos exigían que no contásemos con el voto del independentismo y sin embargo al mismo tiempo no querían abstenerse para facilitar la investidura. Lo que queremos es un gobierno sólido, fuerte y estable que no dependa del voto del independentismo.

-Estamos en un momento de desaceleración económica y ya se han dado casos de deslocalizaciones en Asturias. ¿Qué medidas plantean para evitarlas?

-Si el PP no hubiera hecho su reforma laboral, Vesuvius no hubiera podido irse. El problema viene porque el PP elimina la cláusula de la necesidad de la anuencia de la administración para que en el caso de que una empresa tenga pérdidas económicas, darle el visto bueno para hacer un ERE. Lo que hay que hacer es derogar esa reforma laboral, hacer un nuevo estatuto de los trabajadores y reconocer nuevas realidades, como la los 'riders'.

-Nadia Calviño afirmó en unas declaraciones recientes que la derogación de la reforma laboral no era la mejor solución.

-A lo que se refería es a que hay algunos aspectos como lo que tiene que ver con los permisos de paternidad y maternidad con los que incluso los sindicatos están de acuerdo. Cuando hablamos de una derogación de la reforma laboral, hablamos de lo más lesivo, y se hará con los agentes sociales. No haremos nada en materia laboral que no tenga el beneplácito de los sindicatos.

-¿Va demasiado rápido la transición ecológica?

-Vamos al ritmo que marca la UE. Quizá vayamos tarde a lo que hace años que sabíamos que iba a pasar, pero tuvimos un gobierno del PP que lo que hacía era arrinconar los problemas. Lo que tenemos claro es que no vamos a dejar a ningún territorio ni a ningún sector atrás.

-Toca abordar la reforma de la financiación autonómica. ¿Hay que aumentar la cantidad a repartir?

-Siempre hemos defendido una reforma fiscal justa, progresiva donde paguen más los que más tienen. Cuando hablamos de reconocer nuevas realidades, todo eso son fondos públicos y deben lograrse a través de una reforma fiscal.

-¿Qué modelo defiende el PSOE para la financiación autonómica?

-Tenemos claro que hay comunidades infrafinanciadas, pero también tenemos claro que la financiación autonómica no puede ser algo tan numérico como tanta población, tantos recursos. El criterio no puede ser solo el de población. Pesa, por supuesto, pero tiene que ser también el de orografía, dispersión, envejecimiento de la población...

-¿Cómo plantean reformar el sistema público de pensiones?

-Lo primero, derogar la reforma del PP de 2013, la dictadura del 0,25%, que sigue en pie. Y lo segundo recuperar la centralidad del Pacto de Toledo. Planteamos blindarlas en la Constitución y que todas suban al menos lo mismo que el IPC. Que aumenten los ingresos en la hucha de las pensiones a través de las cotizaciones, sacar de la Seguridad Social aquellas cosas que nada tienen que ver con las pensiones, porque de ahí se pagan bonificaciones, exenciones y demás a empresas. Y mientras la Seguridad Social esté en déficit, la creación de nuevos impuestos que vayan directamente a la hucha de las pensiones. El sistema público es sostenible, con las reformas que necesita.